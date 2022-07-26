370餘年首例！玉帝應允5連筊 台南開基玉皇宮分靈東京媽祖廟

開基玉皇宮主委涂大松（右1）代表贈匾「玉皇光澤」予東京媽祖廟。（記者王姝琇攝）

2022/07/26 12:50

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市北區開基玉皇370餘年首度分靈至海外的東京媽祖廟，玉皇宮特地贈匾「玉皇光澤」，預計於國際武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩後，開基玉皇宮代表將前往日本東京參與開光儀式！

位在日本東京新宿區的東京媽祖廟，2019年在玉皇宮擲出5連筊，將玉皇上帝、四殿下、三公主娘和南、北斗星君等5神尊分靈至日本，惟遇疫情後續儀式遲遲未完成。東京媽祖廟董事長詹德薰和住持連昭惠等人，在退輔會主委馮世寬陪同下25日再訪玉皇宮，主委涂大松等人迎接並贈匾「玉皇光澤」。涂大松強調，首度在玉帝應允下分靈至國外，廟方非常重視！

日本不僅有日本神社，亦興盛信奉台灣人熟知的媽祖，17世紀時國際貿易港口長崎，多所寺廟都有祭祀過媽祖的紀錄。至今日本許多地區仍有迓媽祖遶境的習俗。「東京媽祖廟」於2013年斥資5億日圓在新宿區興建，除供奉媽祖神像之外，亦祀奉觀音菩薩、月下老人、福德正神和關聖帝君等神祇，迄今已是當地華僑及留學生的重要信仰中心，亦深受日本人敬愛。此次為迎回玉皇上帝另新建凌霄寶殿，期盼在今年底或明年初待疫情趨緩，能恭迎玉帝登殿接受日本信徒的膜拜。

東京媽祖廟董事長詹德薰（右1）和住持連昭惠（右2）等人，在退輔會主委馮世寬（左2）陪同下，25日到開基玉皇宮參香受匾。（記者王姝琇攝）

此次為迎回玉皇上帝另新建凌霄寶殿。（翻攝自「東京媽祖廟」臉書）

日本東京媽祖廟位於新宿區百人町，從大久保中央線車站南口出來步行約10分鐘可達。（翻攝自「東京媽祖廟」臉書）

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