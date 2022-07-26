長年透過有線電視弘法 淨空法師圓寂享耆壽96歲

淨空老法師今（26）日凌晨2點安詳圓寂，享耆壽96歲。（擷取自「淨空老法師專集網」臉書）

2022/07/26 11:02

〔記者王姝琇／台南報導〕淨宗導師淨空老法師於今（26日）凌晨2點安祥圓寂，享耆壽96歲，「淨空老法師專集網」臉書貼出公告，「諸位同修慈安，我們尊敬的淨宗導師，上淨下空老和尚，於台北時間7月26日凌晨兩點安祥圓寂生西，享壽96歲。」民政局長姜淋煌證實，將代表市長前往祭拜。

淨空（釋淨空）是知名佛教法師，法名覺淨，字淨空，1927年出生於中國安徽省廬江縣，1949年移居台灣，1959年在台北臨濟寺剃度出家，並開始學修講辦，曾為了學習經史哲學和佛法與傳統文化，追隨多名前輩，包括東美教授、章嘉大師、李炳南居士等。

淨空法師長年透過有線電視弘法，網路影音也時常能見到其講經的身影，今年4月宣布正式退休，轉由年輕晚輩接棒。生前佈道時，曾讚頌中國領導人習近平是「菩薩再來」；更曾表示愛因斯坦因為發明原子彈，墮入到最痛苦的核爆地獄，若受過中國傳統教育薰陶，就不會發表原子彈等言論。

淨空法師安祥圓寂，「淨空老法師專集網」也開設線上助念直播，號召眾同修週四一起念佛迴向，阿彌陀佛。事實上，去年就曾傳出淨空老法師示寂的消息，當時淨空老法師透過弟子預言即將要走，並說道：「你們要是想我，念佛就可以了。」今晨圓寂消息一出，信眾湧臉書緬懷。

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