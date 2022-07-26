萬安45演習南台灣7/27下午登場 警：人車管制 避免受罰

萬安四十五號演習南部地區將於七月二十七日下午一點半到二點舉行，台南市府與警局提醒民眾配合管制，避免受罰。（台南市警局提供）

2022/07/26 10:17

〔記者王俊忠／台南報導〕今年軍民聯合防空（萬安45號）演習採「有預警、分區同時段」方式實施，台灣南部地區（台南市、高雄市、屏東縣）將於7月27日（星期三）下午1點30分至2點實施，以驗證軍民聯合防空各項作為。此次演習警報後，路上車輛須靠邊停，車上人員疏散到鄰近防空避難設施，若不聽從指揮，會依法開罰。

台南市警局與各分局並召開演習協調會，市警局指出，2020年與2021年的萬安演習因防疫考量、避免群聚感染，未實施人車管制，但近年來中共戰機擾台不斷；且今年初烏、俄戰爭爆發，為提醒國人居安思危、提升防空應變能力，今年度萬安45號演習恢復採取「人、車、燈火及音響管制」。

27日當天下午1點30分發放防空警報，國防部並以空中威脅告警系統發送手機簡訊，提醒民眾配合相關管制事項，並於當天下午2點發放演習解除警報。

警方提醒，民眾聽到警報、手機告警訊息請保持冷靜，路上行人請就近避難、行駛的車輛靠邊停放，配合軍、憲、警察與民防人員指揮，疏散到鄰近的防空避難設施。在室內的民眾請關閉水電、瓦斯及門窗，飛機航班、鐵路及高鐵均正常行駛，高速公路路段沒有管制，但交流道只准下、不准上，如未配合演習指揮管制事項，會視情節輕重、依民防法第25條規定，處以新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

南市警局提醒各位市民朋友，演習當天若有外出計畫，務必提早規劃行程、配合演練，警察局特別製作宣導短片「甄心守護，龍免驚」，可上網至官方網站或臉書專頁（https://fb.watch/ekzqwd3odK/）收看，透過生動有趣的短片能獲得演習及各項防空避難資訊。

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