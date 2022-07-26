萬安45演習南台灣7/27下午登場 警：人車管制 避免受罰
〔記者王俊忠／台南報導〕今年軍民聯合防空（萬安45號）演習採「有預警、分區同時段」方式實施，台灣南部地區（台南市、高雄市、屏東縣）將於7月27日（星期三）下午1點30分至2點實施，以驗證軍民聯合防空各項作為。此次演習警報後，路上車輛須靠邊停，車上人員疏散到鄰近防空避難設施，若不聽從指揮，會依法開罰。
台南市警局與各分局並召開演習協調會，市警局指出，2020年與2021年的萬安演習因防疫考量、避免群聚感染，未實施人車管制，但近年來中共戰機擾台不斷；且今年初烏、俄戰爭爆發，為提醒國人居安思危、提升防空應變能力，今年度萬安45號演習恢復採取「人、車、燈火及音響管制」。
27日當天下午1點30分發放防空警報，國防部並以空中威脅告警系統發送手機簡訊，提醒民眾配合相關管制事項，並於當天下午2點發放演習解除警報。
警方提醒，民眾聽到警報、手機告警訊息請保持冷靜，路上行人請就近避難、行駛的車輛靠邊停放，配合軍、憲、警察與民防人員指揮，疏散到鄰近的防空避難設施。在室內的民眾請關閉水電、瓦斯及門窗，飛機航班、鐵路及高鐵均正常行駛，高速公路路段沒有管制，但交流道只准下、不准上，如未配合演習指揮管制事項，會視情節輕重、依民防法第25條規定，處以新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
南市警局提醒各位市民朋友，演習當天若有外出計畫，務必提早規劃行程、配合演練，警察局特別製作宣導短片「甄心守護，龍免驚」，可上網至官方網站或臉書專頁（https://fb.watch/ekzqwd3odK/）收看，透過生動有趣的短片能獲得演習及各項防空避難資訊。