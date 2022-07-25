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    暗夜見機車騎士形跡可疑 警狂追緝獲安毒

    台南市五分局員警狂追2.6公里制伏陳姓毒嫌，起出2小包安非他命毒品。（警方提供）

    台南市五分局員警狂追2.6公里制伏陳姓毒嫌，起出2小包安非他命毒品。（警方提供）

    2022/07/25 16:54

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第五分局1名員警於今（25）日凌晨巡邏時，在北區發現1名形跡可疑的機車男騎士，員警示意攔停受檢，男騎士一面假意配合、卻突然掉頭加速逃逸，員警鍥而不捨、追了2.6公里遠，直到永康區復興路巷內，將男騎士壓制在地，同時查獲2小包安非他命毒品；男騎士尿液也呈安毒陽性反應，訊後被依毒品罪嫌移送檢方偵辦。

    25日凌晨3點許，台南市警局五分局開元派出所巡佐蘇敬修騎機車巡邏時，在北區林森路與小東路口發現1名機車陳姓男騎士（37歲）在停等紅燈時涉違規超越停止線，且形跡可疑，蘇員立即上前鳴笛示意陳男停車受檢。

    陳姓男騎士起初假裝配合、隨即掉頭逆向逃逸，蘇員見狀也尾隨追逐，在沿路尾隨追逐約2.6公里遠、到永康區復興路巷內時，立即將陳男壓制在地，在逮捕過程中，蘇員手腳有一些擦傷，同時在陳嫌兩側口袋內發現2小包的安非他命毒品，各有0.52公克與1.74公克，陳嫌尿液與其持有的毒品均呈2級安非他命陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例送辦。

    南市警五分局長洪頂力對於昨（24）日同仁執行大型廟會勤務到深夜，蘇員在巡邏中仍能積極主動盤查可疑治安顧慮對象，全力追緝不法，深表嘉勉，並即指派副分局長洪國哲前往慰問因公受傷的蘇員。

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