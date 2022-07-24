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    來尬杯！台南古城節7/30、31西羅殿登場

    台南南勢街西羅殿祀奉4尊虎爺，姿態樣貌各具特色。（記者王姝琇攝）

    台南南勢街西羅殿祀奉4尊虎爺，姿態樣貌各具特色。（記者王姝琇攝）

    2022/07/24 20:12

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南古城節活動將於7月30、31日，在中西區南勢街西羅殿登場，除有虎爺公賜福踩街、虎爺藝術浮雕搏杯賽外，更於8月6、7日在西羅殿廟埕擴大舉辦虎聚西羅壬寅虎年特展，邀21位藝術家聯展各種媒材虎創作。

    台南古城聯合工作室總監洪秀燕表示，西羅殿祀奉4尊虎爺，各具特色，由南美展傳統工藝首獎劉進文所做的虎爺藝術浮雕，就是以其中之一「福氣」虎爺公的形象製成，共計1大4小，30日將進行搏杯比賽，依序聖杯數最高者可帶回珍藏。

    虎爺公賜福踩街則將於30日下午2點30分自西羅殿出發，由忠和社領隊、進國小學童擔任小轎手，西羅殿虎爺公與虎爺藝術浮雕一起踩街，預計行經下大道良皇宮、祀典武廟、廣安宮、鎮港海安宮等地，再回到西羅殿，邀請民眾共襄盛舉。

    洪秀燕表示，為讓民眾重回早期廟埕前人潮澎湃、歡樂嬉戲互動的景象，此次活動更在廟埕安排市集、絹印體驗、虎爺福牌彩繪賽、扯鈴表演及現場教學等活動；30、31日還有限量西羅殿4尊虎爺的福卡免費發送，及隱藏版虎爺麵包。

    此外，於8月6、7日在西羅殿廟埕舉辦虎聚西羅壬寅虎年特展，邀21位藝術家聯展各種媒材的虎創作，包括竹編、剪粘、陶塑，就連咖啡膠囊殼都拿來做為創作材料，屆時將帶來截然不同的虎創作藝術氛圍。

    由南美展傳統工藝首獎劉進文所做的虎爺藝術浮雕。（台南古城聯合工作室提供）

    由南美展傳統工藝首獎劉進文所做的虎爺藝術浮雕。（台南古城聯合工作室提供）

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