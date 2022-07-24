南市廟會鬥毆後首場大遶境登場 方仰寧坐鎮、200餘警力支援

遶境活動於限定範圍內進行燃放鞭炮。（記者王姝琇攝）

2022/07/24 18:35

〔記者王姝琇／台南報導〕南市白龍庵忠靈堂五靈公今（24）日舉辦至全台白龍庵晉香謁祖回鑾平安遶境大典，也是繼日前市區廟會活動發生聚眾鬥毆事件後，首場大型遶境，現場聚集逾1500人逗熱鬧，南市警局不敢大意，第五分局偕同第二、六分局（含交通大隊支援）共計出動200餘名警力，局長方仰寧親自坐鎮，感謝同仁們辛苦維持秩序。

這場晉香謁祖回鑾遶境活動總計7頂神轎、25組陣頭參與，遶境範圍以北區為主，雖陣頭規模不算大，但警方及廟方仍嚴陣以待。其中原訂2場炮讚（大型煙火秀）取消，分別為灣裡廣聖宮炮讚開元玉聖堂、台中菩極宮寒單會宣武堂炮讚神興宮檺林敬心壇。市警局表示，因炮讚數量及規格都未符合規定，經事前協調為求活動順利圓滿雙方達成共識，取消炮讚。

惟市府聯合稽查小組不敢大意，在原訂炮讚的成功路與海安路三段交叉口，及武聖夜市等2處均派員巡視稽查，強調若有違反相關法令將現場取締、嚴正開罰！而今天活動最熱鬧的位置、也是交通瓶頸點之一的，就屬交誼境接駕的連雅堂公園，第五分局副分局長洪國哲、第二分局副分局長李忠憲都在重要路口協助指揮秩序。

方仰寧表示，已要求同仁對於任意燃放鞭炮，或不遵守秩序行為者應即刻勸導約制，也呼籲民眾配合，以維持台南市優質的宮廟文化。他強調，派出警力維持秩序就是避免發生糾紛，而陣頭行進速度慢，現場經同仁協助做好交通指揮，讓人車安全順暢、廟會進行也不受干擾，相信同仁在指揮上都有專業的執行判斷；若號誌等候較久，也請民眾多體諒。

南市警局辛苦第五分局偕同第二、六分局（含交通大隊支援）共計出動200餘名警力，方仰寧在現場來回巡視關心，也感謝同仁在高溫下協助維持秩序，已交代輪班休息、茶水補給等。活動預計將於晚間10點左右結束。

遶境活動於北區連雅堂公園進行交誼境接駕，數百人聚集熱鬧萬分。（記者王姝琇攝）

南市警局長方仰寧（圖左下）在活動現場來回巡視關心。（記者王姝琇攝）

南市警局第五分局副分局長洪國哲。（記者王姝琇攝）

南市警局第二分局副分局長李忠憲。（記者王姝琇攝）

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