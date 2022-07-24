等不到退休！刑警小隊長外出查案 台南安平街頭車禍身亡

台南市警三分局偵查隊藍姓小隊長騎機車在安平區與一輛休旅車發生車禍，人車倒地傷重不治。（民眾提供）

2022/07/24 18:12

首次上稿 17:51

更新時間 18:12

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第三分局偵查隊藍姓小隊長今天輪值上班，下午簽出，騎自己的機車到安平區查案，卻在行經府平路與育平路口時，與馮姓駕駛的休旅車碰撞，藍姓小隊長人車倒地、血流一地，送醫急救仍告不治；妻小趕到醫院見最後一面，悲痛萬分，同僚也為之鼻酸不捨。

車禍發生地點轄區台南市警四分局調查，下午1點43分許，獲報育平路與府平路口發生小客車與機車車禍，警、消都趕到場，55歲藍姓小隊長倒在路面、血流一地。救護人員急救時，已無生命跡象，仍送郭綜合醫院搶救，醫院下午2點48分許宣告傷重不治，經抽血檢驗無酒精反應。

據了解，藍姓小隊長是騎自己的機車沿府平路東向西直行，32歲馮姓駕駛休旅車沿郡平路由北向南直行，雙方車子行駛到府平、育平路口時發生碰撞，藍男人車倒地，被送醫急救。馮男留在現場接受調查，經警方酒測，酒測值0。

警方初步調查，馮男的休旅車進入肇事路口時，路口號誌已從綠燈轉換為黃燈。對於雙方確切肇事原因與責任，由警方進一步調查，警方並強調全案會依法秉公處理。

台南市警三分局表示，藍小隊長今天有上班，中午在隊上簽出，聲稱要到安平地區查訪刑案，就騎機車外出，沒想到下午就聽到惡耗，與同事、家人親友從此天人永隔。同事說，藍小隊長很資深，平日辦案認真、個性也很樂觀健談，沒想到這樣就走了，令人很不捨與遺憾。

三分局說，藍小隊長從1988年就開始從警，警察生涯已長達34年，也到了可以退休的年紀，沒想到還沒有等到退休，就如此突然離開，讓同事們都很錯愕、難過。

南市警局長方仰寧聞訊後悲痛表示，市警局已請第三分局長全力協助藍小隊長家屬辦理治喪及後續撫卹事宜。

警、消人員搶救車禍重創倒地的藍姓小隊長，血流一地，令人怵目驚心。（民眾提供）

台南市警三分局偵查隊藍姓小隊長騎機車在安平區與一輛休旅車發生車禍，藍男人車倒地傷重送醫不治。（民眾提供）

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