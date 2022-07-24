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    失戀男酒駕見警車心虛自撞 友人頂替被識破

    黑色小客車撞進路旁樹叢。（警方提供）

    黑色小客車撞進路旁樹叢。（警方提供）

    2022/07/24 16:41

    〔記者王俊忠／台南報導〕最近失戀的22歲張姓男子，今晨涉嫌酒後駕車行經台南巿安平區安億路時，見對向有1輛巡邏警車經過，張一時緊張迴轉，車子卻失控衝撞億載金城護城河旁公園矮樹叢停下。同車未喝酒的22歲鄭姓男子、向警方承認是駕車者。員警調閱行車紀錄器，發現鄭男於肇事後說「撞到了，快換人」，查出鄭涉嫌頂替。

    員警對張男做酒測，酒測值達0.15，涉及刑法公共危險罪嫌，送台南地檢署偵辦；鄭男則涉冒名頂替，在警詢問後也依頂替罪嫌送請檢方偵辦。

    警方調查，張男今晨近3時許，涉酒後駕駛1輛黑色小客車到安平散心，車上搭載鄭姓男友人，當車子行駛到安億路時，張男見對向有1輛警車行駛而來，他一時心虛、急忙迴轉車子時，小客車先擦撞道路分隔島、再一頭撞上億載金城護城河旁的公園矮樹叢，車子才停下來。

    鄭男知道張男有喝酒，疑為規避張男的酒駕肇責，鄭下車後主動告訴員警說「車子是我開的」。交通分隊員警查扣肇事車子的行車紀錄器，發現案發時鄭對張說「車子撞到了，快換人」，進一步查出鄭男涉嫌冒名頂替。

    南市警四分局長王子雄表示，因應暑假到來及疫情逐漸解封，為避免危險駕車罔顧用路人安全，四分局將觀夕平台、戀愛廣場及億載金城等處列為執法重點，6月迄今已在轄內觀夕平台等處取締危險駕車3件4人，其中3人另依刑法公共危險罪併案送辦。此外，為取締改裝噪音車輛，會不定時結合環保、監理機關執行聯合稽查，遏止改車歪風蔓延。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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