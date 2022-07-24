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    邀一起守護 南市長參選人商毓芳：南山公墓是台灣的「護國神山」

    台南市長參選人商毓芳（右）說，「南山公墓」則是台灣精神上、文化上的「護國神山」。（記者蔡文居攝）

    台南市長參選人商毓芳（右）說，「南山公墓」則是台灣精神上、文化上的「護國神山」。（記者蔡文居攝）

    2022/07/24 13:06

    〔記者蔡文居／台南報導〕農曆7月「鬼月」將屆，台南市長參選人商毓芳首項政見就是台南市南山公墓全區保留，做為南美館本館。商毓芳今天在農曆「鬼月」來臨前闡述她的參選政見理念。她強調，沒有南山公墓就沒有「台灣」，她要邀請大家一起來守護我們台灣人的「護國神山」。

    商毓芳表示，沒有南山公墓就沒有「台灣」，這個意思並不是說現在這個名為「台灣」的島嶼不存在，而是這個島嶼將失去名為「台灣」的依據。

    她表示，中央山脈是地理環境上的護國神山，現在台積電是台灣產業的護國神山，「南山公墓」則是台灣精神上、文化上的「護國神山」。我們的祖先用生命守護這塊土地，埋骨在他們一生眷戀的土地裡，身為後人，慎終追遠。如今居然假開發之名要摧毀自己先人埋骨與文化根源，這是放諸世界人類史上絕無所見的荒謬情事。

    她說，南山公墓不只是台南人的南山公墓，南山公墓是許多台灣人祖先的埋骨之所，見證了500年的台灣移民史、族群文化、工藝技術、生命哲學等，甚至現在是台南重要的生態棲息地、氣候調節緩衝帶，這座「護國神山」是台灣人之所以是台灣人的證據，如何面對南山公墓的未來，也是台灣人需要向歷史交代的功課，她倡議將南山公墓全區保留，做為「台南市美術館本館」就是實踐這個思想，回應聯合國21世紀永續發展文明進程的期待。

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