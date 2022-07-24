為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南安定晶鑽爸爸、鑽石婚楷模表揚 黃偉哲獻上火鶴花祝福

    台南市長黃偉哲（坐者中）表揚安定區結髮64年的鑽石婚楷模陳忠和、陳許笑伉儷（坐者右3、2）。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲（坐者中）表揚安定區結髮64年的鑽石婚楷模陳忠和、陳許笑伉儷（坐者右3、2）。（台南市政府提供）

    2022/07/24 12:53

    〔記者劉婉君／台南報導〕父親節將屆，台南市安定區公所今（24）日表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，藉以表彰各里的晶鑽爸爸及結髮逾一甲子的鑽石婚楷模陳忠和、陳許笑伉儷，台南市長黃偉哲也到場分送火鶴花，預祝所有的爸爸「父親節快樂」。

    表揚活動中，各里模範父親及鑽石婚楷模由家人陪伴，逐一上台領獎，黃偉哲與安定區長李燿州、地方民代等，共同頒贈賀匾及禮品，不少祖孫多代同堂，場面相當溫馨。

    嘉同里晶鑽爸爸王森福，帶著孫兒親手製作的氣球捧花接受表揚，他開心地說，捧花是就讀國小的孫兒們，花了3天才完成的，是最令他感動的禮物。王森福的大兒子也說，父親表揚活動讓家族向心力更加凝聚，希望市府每年都能舉辦這樣的活動。

    黃偉哲不久前才經歷父喪，他致詞時表示，爸爸、媽媽的角色都很重要，爸爸就像一個家的屋頂，有爸爸的遮風擋雨，家庭就會穩定。除了向所有父親致上最高敬意，也恭喜新吉里陳忠和及陳許笑伉儷，現代人晚婚、不婚，2人能夠結婚長達64年，在現代社會中特別不容易。

    李燿州表示，接受表揚的模範父親，不僅從事公益、關懷社會，更培育出優秀的子女，他們的教養經驗及對社會的貢獻，足為眾人表率。

    安定區晶鑽爸爸分別為：蘇林里梁卿、蘇厝里郭俊良、安定里王役宗、安加里許建中、港尾里王龍飛、中榮里楊民雄、港口里謝明村、港南里王懋澤、嘉同里王森福、中沙里王清和、新吉里黃金成、文科里陳進福。

    台南市長黃偉哲（坐者中）表揚安定區結髮64年的鑽石婚楷模陳忠和、陳許笑伉儷（坐者右3、2）。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲（坐者中）表揚安定區結髮64年的鑽石婚楷模陳忠和、陳許笑伉儷（坐者右3、2）。（台南市政府提供）

    台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲也到場分送火鶴花，預祝所有的爸爸「父親節快樂」。（台南市政府提供）

    台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲也到場分送火鶴花，預祝所有的爸爸「父親節快樂」。（台南市政府提供）

    台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲（坐者左4）頒贈匾額，不少家庭多代同堂出席。（台南市政府提供）

    台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲（坐者左4）頒贈匾額，不少家庭多代同堂出席。（台南市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南父親表揚49人名單出爐 蘇瑞璋陪受虐孩子一段路獲選大樹爸爸
    2022/07/24 12:48

    台南父親表揚49人名單出爐 蘇瑞璋陪受虐孩子一段路獲選大樹爸爸
    警父守護早產雙胞胎兒 獲選慈暉父親
    2021/08/07 17:31

    警父守護早產雙胞胎兒 獲選慈暉父親

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    特別的父親節禮物 斗六市模範父親表揚「宅配」到府
    2021/08/07 16:04

    特別的父親節禮物 斗六市模範父親表揚「宅配」到府
    父親節快樂！黃文漢與妻都全盲 逆境中育子女
    2021/08/07 13:31

    父親節快樂！黃文漢與妻都全盲 逆境中育子女
    桃市模範父親表揚活動取消 「家有偶爸」改採到府祝賀
    2021/08/05 00:28

    桃市模範父親表揚活動取消 「家有偶爸」改採到府祝賀
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播