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    下注網路賭博被騙領利錢 她慘遭詐團囚禁「1張紙條」機智獲救

    被害人趁到超商購物時，向民眾遞紙條求救。（警方提供）

    被害人趁到超商購物時，向民眾遞紙條求救。（警方提供）

    2022/07/24 09:12

    〔記者劉婉君／台南報導〕一名邱姓女子投注網路博弈，欲提領獲利時，詐騙集團以須當面確認身分及銀行資料誘騙見面後，被害人行動即遭詐騙集團成員控制，邱女利用與歹徒到超商購物時，趁隙遞寫有「請救我，SOS」的紙條向購物民眾求救，台南市歸仁警方於22日前往仁德區某汽車旅館救出邱女，並逮捕巫姓、林姓2名嫌犯。

    警方調查，25歲被害的邱姓民眾誤信網路博弈可輕鬆獲利，下單投注後經詐騙集團告知他已有獲利，但如想提領獲利金額，須以面交方式當場確認身分及銀行資料，邱女依約於7月21日晚間到台南市仁德區某汽車旅館與詐騙集團成員碰面，被取得銀行帳戶號碼後，隨即遭到控制行動。

    隔天詐騙集團成員帶被害人到超商購物時，被害人趁機詐騙集團成員不注意時，偷偷塞紙條給旁邊的民眾求救，民眾看到紙條上寫著「請救我，SOS，幫我打電話報警，我被軟禁在....」等字樣時，趕緊向警方報案。

    歸仁警分局獲報後，立即派員前往汽車旅館，向櫃枱取得房間鑰匙後，進入壓制逮捕2３歲的巫姓嫌犯及19歲的林姓嫌犯，救出被害人，全案將巫、林2嫌依妨害自由、詐欺及洗錢防制法，移送台南地方檢察署偵辦。

    歸仁警分局長邱顯良提醒，本案幸被害人機警及報案民眾見義勇為，方能免於遭受更嚴重傷害，呼籲民眾，詐騙手法及方式五花八門，對於一頁式廣告、假投資、網路廣告徵才（家庭代工）及網路博弈輕鬆獲利等招攬方式均應審慎思考，並秉持「冷靜、查證、報警」三原則，若遇有類似情況，請立即撥打「165反詐騙諮詢專線」或「110」查證。（10:24更新）

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台南市歸仁警方逮捕巫、林2嫌，依妨害自由、詐欺及洗錢防制法，移送台南地方檢察署偵辦。 （民眾提供）

    台南市歸仁警方逮捕巫、林2嫌，依妨害自由、詐欺及洗錢防制法，移送台南地方檢察署偵辦。 （民眾提供）

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