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    冒充「老婆」回來拿錢 「老公」撞見：你誰啊！

    羅姓女子找鎖匠開門入侵莊男家行竊被逮，聲稱自己是莊男的老婆，台南地院法官認為他入屋行竊，判處6個月徒刑。（資料照，記者王捷攝）

    羅姓女子找鎖匠開門入侵莊男家行竊被逮，聲稱自己是莊男的老婆，台南地院法官認為他入屋行竊，判處6個月徒刑。（資料照，記者王捷攝）

    2022/07/23 20:40

    〔記者王捷／台南報導〕羅姓女子找來鎖匠開了莊姓男子家的公寓大門，她自稱鑰匙忘了帶，所以來來找老公，但羅女在桌上拿走了一萬元現金正要離開時，正巧遇到「老公」莊男返家，莊男看見陌生人對著羅女驚呼「你誰啊！」並報案，羅女一開始還死咬自己是莊男的老婆，以前就住在這裡直到16歲離開，但台南地院法官認為他入屋行竊，判處6個月徒刑。

    今年1月10日下午4點多，羅女找來鎖匠要求開鎖，鎖匠也有戒心，問她與屋主的關係，羅女聲稱是屋子的女主人，因為忘了帶鑰匙，丈夫又不在家，所以才找人來開鎖，鎖匠也因此誤入她的陷阱，她入屋以後搜刮一番，看到莊男放在一樓的皮夾，把裡面的一萬元現金拿走後，還多拿了兩條手機充電線，豈料在離開時與莊男撞得正著。

    莊男看到羅女出現在自己家很驚恐，立刻向警方報案，但是羅女還是不死心，稱莊男是「老公」，以前自己就住在這裡，16歲才離開，而莊男皮夾裡的一萬元，是6年前她放的，至於充電線她只是拿起來看一看，然而莊男向警方說，根本就不認識羅女。而法官當然也沒有採信羅女這麼扯的辯詞，據警方的筆錄以及查扣的證據，判處羅女泛侵入住宅竊盜，處6個月徒刑。

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