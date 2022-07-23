台南+1705！打輝瑞BNT兒童疫苗 明4區衛生所免預約

台南市後壁、龍崎、六甲、北門區衛生所明天開設輝瑞BNT兒童疫苗接種站，免預約。（台南市衛生局提供）

2022/07/23 19:19

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市今天新增1705例本土確診個案，衛生局說，為協助嬰幼兒建立COVID-19免疫能力、降低確診導致重症及死亡風險，6個月到5歲幼兒莫德納疫苗接種作業已展開；疫苗第2次追加劑（第4劑）實施對象也擴大到因工作需求需出國18歲以上民眾，及50歲以上成人，提醒符合接種資格的市民應儘速接種。

統計到7月22日，台南市今年累計確診數共30萬1698名，人口占比為16.29％；已解除隔離28萬9656名、尚在隔離中1萬2042名。

衛生局說，明（24）日在後壁、龍崎、六甲、北門區衛生所持續開設輝瑞BNT兒童疫苗接種站，提供年滿5歲到11歲兒童免預約接種。

今年到7月22日接種疫苗情形，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為91.0％、84.6％、1.3％、69.5％及4.5％，總接種劑次465萬2999。5到11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.79％、第2劑35.51％；12到17歲青少年第1劑涵蓋率94.92％、第2劑83.47％、追加劑59.90％。

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