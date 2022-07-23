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    福利不等於free 黃偉哲感謝志工撐起台南社福一片天

    台南市長黃偉哲（前左）頒發感謝狀，向社會局幸福志工隊志工表達感謝。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（前左）頒發感謝狀，向社會局幸福志工隊志工表達感謝。（記者楊金城攝）

    2022/07/23 19:58

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市長黃偉哲今天（23日）頒發感謝狀，向社會局幸福志工隊致敬，他說，台南是志工的城市，各式志工人數達5萬多人，平均每36位市民就有1位志工，志工比率在全台數一數二，撐起台南社福一片天。

    黃偉哲也強調，志工服務建立社區連結、互相關懷的社會網絡功能，這樣的社會「福利」效益才能長長久久，遠比單純發金錢補貼、發一發就沒事的免費「Free」還要好，感謝南市志工無私的服務和奉獻。

    台南市社會局今天在官田區台南鴨莊休閒農場舉辦幸福志工隊交流分享活動，增進各區志工情誼、交流彼此服務經驗，志工放下平日服務者的角色，遊玩農場、體驗製作鹹鴨蛋，共度假日幸福時光。

    台南市社會局局長陳榮枝說，南市幸福志工隊現有志工137人，今年上半年度志工服務達6705人次，有1554位長者受惠，此外在各區社會福利服務中心另組成12支睦鄰志工隊，擔任媒合平台，服務經濟弱勢、獨居長者，落實吾老吾幼、在地照護的目標。

    黃偉哲舉南市關懷據點的共餐服務為例，他說，除了志工參與廚工、送餐服務，經費也有來自政府補貼、使用者付費，不是全免費，但更重要的是，共餐服務讓社區組織起來，有關懷據點談天說地、交流，如果有鄰居沒出現吃飯，就會進行關懷，這就是社區志工服務的價值。

    黃偉哲感謝所有台南志工，並肯定志工服務「撐起台南的社會福利的，不是半邊天，是一片天」。

    南市幸福志工隊聯誼，體驗製作鹹鴨蛋。（記者楊金城攝）

    南市幸福志工隊聯誼，體驗製作鹹鴨蛋。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（前左三）、社會局長陳榮枝（前左二）出席南市幸福志工隊交流活動，對志工表達感謝。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（前左三）、社會局長陳榮枝（前左二）出席南市幸福志工隊交流活動，對志工表達感謝。（記者楊金城攝）

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