穿泳褲開直播 「虧雞福來爹」漁光島宣導戲水安全

台南市長參選人林義豐今天在漁光島直播，換上泳褲熱情與民眾互動。（記者王姝琇攝）

2022/07/23 17:20

〔記者王姝琇／台南報導〕宣布以無黨籍參選台南市長的「虧雞福來爹」林義豐，今（23）日下午到安平漁光島與年輕人直播互動、宣導玩水安全。安平、南區無黨籍市議員參選人莊玉珠也熱情與林義豐合影，但她說，「只是不期而遇」。

今天適逢節氣「大暑」，林義豐穿著休閒服現身漁光島，直播到最後脫到剩泳褲，熱情與民眾互動！他說，近日漁光島溺水事件頻傳，雖然現場有立牌警告危險，但整體來說仍缺乏救生人員及時救援，加上夏日海邊遊客不分平假日湧入消暑，他特地選在今天到此呼籲民眾注意戲水安全，他說，政府不能只是消極豎立禁止游泳標語，要有更積極的作為，才能減少憾事發生。

林義豐認為，安平港隸屬高雄港務局管理，這是「不對等的」，尤其港務局大型車輛進出，長年造成周邊道路毀損等問題，呼籲應提出合理的補貼政策，他大膽喊出，當選後6個月內，若雙方仍溝通不良，將封路禁止港務局車輛進出。

前議員莊玉珠也現身漁光島，她說，投入年底安平、南區市議員選舉，利用時間關心地方事，尤其日前漁光島二度傳出溺水事件，夏日又是戲水高峰；和林義豐只是不期而遇！雙方都是無黨籍參選，也彼此讚賞跑基層傾聽民意。

「虧雞福來爹」林義豐（中）現身漁光島，與無黨籍議員參選人莊玉珠（右1）巧遇。（記者王姝琇攝）

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