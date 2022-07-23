台南「做16歲」首場成年禮 白河火山碧雲寺登場

火山碧雲寺舉行「鑽轎腳」儀式，為「做16歲」成年禮的青少年學生祈福。（記者楊金城攝）

2022/07/23 12:41

〔記者楊金城／台南報導〕台南獨特的「做16歲」成年禮活動，首場今天（23日）在白河火山碧雲寺隆舉辦，由市長黃偉哲頒發成年禮證書給100多位青少年學子，見證「轉大人」。

台南市縣府時代舉辦登關子嶺大凍山的成年禮，今天則是結合台南「做16歲」民俗的首場成年禮，黃偉哲說，「做16歲」成年禮每年都在台南市區舉行，今年開始增加溪北場的儀式，讓溪北地區青年學生也能夠參與，傳承16歲成年禮文化儀式與意義。

黃偉哲說，現在台灣要推動18歲公民權，但是16歲的學子，在知識、技能、體力也不輸18歲，可以擔負很多重責大任，希望藉「做16歲」讓青年帶著神明、來賓與家長的祝福，踏上成年路途。

溪北「做16歲」成年禮隨後健走碧雲火泉步道，勉勵青年挑戰自我、邁向高峰，部分家長高興隨行。完成健走後，再在碧雲寺向觀音佛祖行禮祈福、穿越「時光走廊」的青蔥（聰明）、芹菜（勤學）、菜頭（好彩頭）給予祝福。

碧雲寺再舉行「鑽轎腳」儀式，包括台南市民政局長姜淋煌、火山碧雲寺董事長陳清鏗、白河區長董麗華、東山區長陳玉惠、後壁區長黃炳元、鹽水區長陳文琪等人見證，祈求每位學子都能得到觀音佛祖的庇佑，完成成年禮後戴上狀元帽、披上紀念彩帶，氣氛歡樂。

姜淋煌說，台南「做16歲」成年禮活動再來是7月31在安平開台天后宮登場，讓青少年搭船遊安平港，以「百年好河」、「百年王船」、「百年孤棚祭」及「台南400年」等4個元素，了解台南及安平的歷史文化。

完成「做16歲」成年禮，戴上狀元帽、披彩帶，學生開心。（記者楊金城攝）

溪北「做16歲」成年禮，學生健走碧雲火泉步道。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（右五）頒發「做16歲」成年禮證書給青少年學子，見證「轉大人」。（記者楊金城攝）

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