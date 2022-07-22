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    慘！ 曾經每晚客滿 警方臨檢網咖只剩一台上遠距課

    警方因青春專案到網咖臨檢，沒想到過去每晚客滿的網咖，如今整間只剩一台在看遠距課程。（民眾提供）

    警方因青春專案到網咖臨檢，沒想到過去每晚客滿的網咖，如今整間只剩一台在看遠距課程。（民眾提供）

    2022/07/22 21:28

    〔記者王捷／台南報導〕暑假期間網咖一直是警方重點臨檢場所，因擔心青少年深夜不回家，有警察回憶，某間連鎖網咖在年2、30年前是每晚爆滿，甚至還要排隊入場，業者一開就是好幾間，如今去臨檢，整間網咖只剩一台，還是用來看遠距教學課程，讓臨檢警員大嘆時代真的變了，也許警方未來預防青少年受害或犯罪的策略也該做一些改變。

    在2、30年前，網路遊戲盛行加上電腦設備價格高，不一定每個家庭都有電腦，因此許多年輕人都會在網咖消費玩遊戲，也因此每到暑假期間，警方就會到網咖臨檢，也曾在網咖查獲毒品或通緝犯，後來智慧型手機興起，成為每個人的必需品，遊戲公司也將重心轉移到手機平台，這讓網咖的生意逐漸走下波，如今一到晚上已經看不到網咖外排隊的景象。

    台南警方前幾天晚上8點到一間連鎖網咖臨檢，要向店家宣導深夜不要收留未成年的顧客，同時也向客人宣導反毒，但大隊人馬進去網咖，卻只有一台電腦開著，還不是玩遊戲而是上遠距課程，店員跟顧客加起來還沒有警察多，有警察說，來網咖臨檢這麼多年，還第一次看到客人來網咖上課，時代真的在改變。

    也有警察說，因為閱聽習慣改變，青少年聚集已從現實轉移到虛擬社會，很多兒少相關案件也是從手機APP開始，雖然到相關場所臨檢有宣示性，但是對防範青少年犯罪可能已沒有效果，應想些策略來應對現在的環境。

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