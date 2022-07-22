不忍陸蟹遭輾殺 黃偉哲鹽水溪河岸宣示護蟹

農業局今日在鹽水溪南岸沿線重要路口完成設置陸蟹出沒減速慢行的警告牌。（記者王姝琇攝）

2022/07/22 21:22

〔記者王姝琇／台南報導〕每年7、8月適逢凶狠圓軸蟹繁殖季的高峰，台南市鹽水溪下游感潮帶岸邊，因車輛往來頻繁時常有陸蟹慘遭輾壓。市長黃偉哲今天傍晚特地出席「鹽水溪河岸護送陸蟹上堤岸釋幼」活動，展現護蟹決心。農業局也在該路段完成警告牌設置，提醒減速慢行。

鹽水溪河岸護送陸蟹上堤岸釋幼活動吸引數百人參加，現場志工向民眾解說陸蟹習性；黃偉哲亦偕同農業局長李建裕、安平區長蕭泰華、中西區長汪慶龍，及在地里長等共同投入護蟹活動，協助數10隻陸蟹上堤岸，讓牠們能順利降海釋幼。

黃偉哲表示，感謝來自竹東高中的教師陳胤喬，他無私的護蟹行為喚起居民對在地生態保護的關注；藉由此次護蟹活動，亦提供孩子們一個難得的生態教育機會；也要感謝社區志工一直以來對環境的用心，一起攜手維護生態友善環境。

上個星期陳胤喬獨自在民權路四段與安北路間，護送蟹媽媽上堤岸釋幼，引起在地居民關切，黃偉哲市長也相當重視，並指示農業局在沿線重要路口設置警告牌。農業局昨晚舉辦護蟹活動盼持續喚起大眾關注，也宣導用路人行車降速避讓。

李建裕指出，凶狠圓軸蟹常在滿月時上岸釋幼，活動距滿月尚有一段時間，期透過此活動舉辦，讓民眾重視陸蟹遭路殺事件，於行經陸蟹活動區能減速慢行，為了自身安全也能確保野生動物不遭路殺，達雙贏目的。

此外，農業局未來將與相關單位，如台江國家公園管理處、經濟部水利署第六河川局合作，進行路蟹保護措施，共同維護陸蟹棲地。另針對安平觀光熱點的安北路陸蟹遭路殺情形，黃偉哲表示，不排除在繁殖高峰期進行限時段的封路措施。

凶狠圓軸蟹。（記者王姝琇攝）

市長黃偉哲親自投入護蟹行動，展現護蟹決心。（記者王姝琇攝）

市長黃偉哲今天傍晚出席鹽水溪河岸護蟹活動，協助數10隻陸蟹上堤岸降海釋幼。（記者王姝琇攝）

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