剛出廟門與「金旺」擦撞 周麗津受傷只能往好處想

周麗津去安平關聖帝君廟祝壽，結果一踏出廟門就遇上了「金旺」。（民眾提供）

2022/07/22 21:21

〔記者王捷／台南報導〕台南市議員周麗津今天中午去安平的關聖帝君廟祝壽，結果才剛走出廟門，就與騎著「金旺」機車的李姓女子擦撞，兩人當下躺在燙燙的柏油路上，但沒有大礙，周麗津右腳踝、左臀及顔面有些擦傷，不過友人替周往好處想，走出廟門就遇到「金旺」，今年選舉一定也會旺。

周麗津在2018年披民進黨戰袍參選，她是前議員周明德的女兒，從加拿大留學歸國，不只爸爸替她催票，老公、兩個女兒更是全家總動員，但是當年是民進黨最危險的一年，因為韓國瑜當選掀起「韓流」影響各地選情，她首次參選不只面對老將，也跟許多年輕議員與政二代同台，得票率是8.47%獲選南區、安平區議員，與「當選尾」同黨的呂維胤只差315票。

當選後周麗津打觀光牌，希望藉由公共建設的興設，讓觀光區域能延伸到南區，然而地方選舉不只是看政見，周麗津也積極跑攤貼近選民，對已經有家庭的周麗津負擔很大，今天她去選區安平關聖帝君廟祝壽，結果才剛走出廟門不久就與一輛金旺機車擦撞，警分局長王子雄得知議員受傷，比救護車還快到現場，所幸雙方傷勢都沒有大礙。

周麗津剛出廟門就卡倒車關，有人覺得也許是冥冥中有安排，但也有友人往好處想，與「金旺」撞在一起，也許今年選舉也會金旺。

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