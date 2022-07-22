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    正值產季！芒果故鄉天埔社區 出現「絲瓜林」畫面

    正值產季，玉井天埔社區壯觀的「絲瓜林」畫面，引起矚目。（記者吳俊鋒攝）

    正值產季，玉井天埔社區壯觀的「絲瓜林」畫面，引起矚目。（記者吳俊鋒攝）

    2022/07/22 14:47

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南玉井有「芒果故鄉」之稱，遠近馳名，而當地的天埔社區，絲瓜絡創意產業的發展，也享譽全國，正值採收期，棚架內出現了「絲瓜林」的壯觀畫面，特別的農村風情，引起矚目。

    今年台南國際芒果節玉井產地活動的農遊體驗，市政府安排了兩條路線，其中之一就是天埔社區，顯見當地的特色發展深受肯定。

    天埔社區發展協會總幹事吳芳娥表示，運用於創意產業的絲瓜園，約有1分地，多在元宵節之後開始栽種，爬上棚架後，透過人工管理的方式留花，讓養分集中在藤蔓，長得更好。

    吳芳娥說，社區採收的絲瓜，除了風味餐的食材之外，也進行創意產業的開發，因此選栽的品種，都會比較長，動輒7、80公分，有的甚至超過1米，很有看頭。

    正值產季，棚架下逾300條長絲瓜，四處垂掛，特別的畫面，時常讓路過人車駐足、遊賞，感受當地獨有的農村風情。

    吳芳娥強調，絲瓜採無毒栽培方式，以利昆蟲授粉，由於場域很天然，也成功營造生態；而當地也已獲得環境教育園區的認證，隨著疫情趨緩，參訪熱潮再現。

    欲到天埔社區參訪，進行食農教育的團體，可事先預約，電話：06-5749731，洽吳總幹事。

    正值產季，玉井天埔社區壯觀的「絲瓜林」畫面，引起矚目。（記者吳俊鋒攝）

    正值產季，玉井天埔社區壯觀的「絲瓜林」畫面，引起矚目。（記者吳俊鋒攝）

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