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    首頁　>　臺南市

    七夕脫單來台南讓月老神助攻 「愛情餐酒吧」免費算命

    台南市長黃偉哲（右5）與台南7家月老廟一起歡迎大家來台南找愛情。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（右5）與台南7家月老廟一起歡迎大家來台南找愛情。（記者洪瑞琴攝）

    2022/07/22 13:27

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接七夕情人節，南市祭出「老派約會3部曲－愛的儀式感」系列活動，結合台南7間月老廟與商家參與，愛國婦女館化身「愛情算命吧」免費算命，從防小人、牽紅線、感情維繫全方位守護天下有情人，讓台南月老成為七夕感情加溫的「神助攻」。

    台南市長黃偉哲表示，農曆7月說是傳統的鬼月，除了南美館「看殭屍，看女鬼」之外，最重要的還有月老，台南七夕嘉年華推出系列浪漫活動，邀請全國民眾來台南，探求好姻緣，也探訪好的文化、古蹟，除了各大月老廟值得探訪外，也可以來拜拜媽祖、王爺、關公，祈得平安順利的農曆七月。

    台南七夕嘉年華將於明（23）日開跑，位於愛國婦人館2樓的「愛的算命Bar」互動體驗展，讓大家認識人生歷程中5種關於愛的傳統儀式；「愛的八字」台南儀式之旅以穿梭台南7座月老廟為遊程主題，搭配台南特色景點與在地店家限定優惠。

    今年更首度與5間台南微醺店家－鯤島╳Soshow餐酒館、籠裏Bar Lonely、沃隼釀造、民生西藥房、The Sober Foodie食上主義餐酒館聯名，只要在7座月老廟完成指定任務，即可換取聯名活動限量卡；老派約會日主題活動，也將於8月6日於台南西竹圍之丘文創園區浪漫登場，帶來音樂表演、活動與市集，充分感受老派浪漫氛圍。

    南市文化局也與台灣高鐵攜手，聯合企劃「搭高鐵台南過七夕」，與台南12家精選飯店及5家旅遊平台合作推出飯店聯票、國旅聯票活動，享加購高鐵全台最低的65折起優惠。

    愛國婦人館化身「愛情算命吧 」，歡迎有情人來參觀體驗。（記者洪瑞琴攝）

    愛國婦人館化身「愛情算命吧 」，歡迎有情人來參觀體驗。（記者洪瑞琴攝）

    愛國婦人館化身「愛情算命吧 」，玫瑰浪漫布置祝福愛情。（記者洪瑞琴攝）

    愛國婦人館化身「愛情算命吧 」，玫瑰浪漫布置祝福愛情。（記者洪瑞琴攝）

    台南七夕情人節「老派約會3部曲－愛的儀式感」系列活動，今日在愛國婦人館熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    台南七夕情人節「老派約會3部曲－愛的儀式感」系列活動，今日在愛國婦人館熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    愛國婦女館化身「愛情算命吧」，設計互動體驗儀式。（記者洪瑞琴攝）

    愛國婦女館化身「愛情算命吧」，設計互動體驗儀式。（記者洪瑞琴攝）

    南市祭出「老派約會3部曲－愛的儀式感」系列活動，今天台南市長黃偉哲（後排中）與參與店家共同宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    南市祭出「老派約會3部曲－愛的儀式感」系列活動，今天台南市長黃偉哲（後排中）與參與店家共同宣傳。（記者洪瑞琴攝）

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