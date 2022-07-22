南市推餐飲業低油煙認證 81家業者響應

台南市已有81家業者獲頒低油煙認證標章。（南市環保局提供）

2022/07/22 13:00

〔記者王姝琇／台南報導〕南市環保局為改善餐飲業用餐環境，同時降低油煙、油垢等異味對空品的負面影響，積極輔導業者裝設油煙防制設施、推出「低油煙認證」，目前共計81家業者響應並取得認證，每年可減少PM10 4.4公噸、PM2.5 3.1公噸。

市長黃偉哲表示，台南以觀光、美食聞名，用餐環境空氣品質好，回客率也會增加，對環境、消費者及經營者而言都是贏家，帶來良性循環，希望更多業者設置油煙防制設施，利人又利已，何不快行動。

環保局於2020年起分階段先以海安商圈餐飲店家及大型餐飲業為對象，推出「低油煙認證制度」，只要業者設有空污及油水分離槽，且定期清洗及保養，經環保局審核通過後即頒予低油煙認證；取得認證之業者名單會公告於環保局網站，增加業者曝光度，環保局也會不定期地以稽巡查等方式把關，以維護認證的公信力。

環保局表示，推出「低油煙認證制度」的想法來自於室內空氣品質標章（IAQ）認證，一開始餐飲業者都覺得認證效益不高，但取得認證的店家慢慢發現到，消費者回店率明顯提高1至2成，而且廚師、內外場人員也注意到，以前回家身上都有較重的油煙味，現已減少許多。快炒店業者楊先生也分享：「裝置設備後，就連周遭空氣的油煙異味也改善不少！」

低油煙認證制度推動至今，愈來愈受店家的肯定。環保局指出，民眾對空氣品質要求高，裝設空污及油水分離槽有助於改善餐飲油煙異味，維護用餐環境。2022年低油煙認證已開始受理申請，有意願的餐飲業者歡迎洽詢環保局。

南市環保局不定期針對相關業者進行稽查。（南市環保局提供）

台南市環保局推出的低油煙認證標章。（南市環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法