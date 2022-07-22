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    南市藍營議員提與中國和平談判公投連署 基進下戰帖邀辯論

    台灣基進南市黨部主委李宗霖（右）今日公開向國民黨議員王家貞下戰帖，邀其針對「與中國政府和平談判」公投連署議題進行辯論。（記者王姝琇攝）

    台灣基進南市黨部主委李宗霖（右）今日公開向國民黨議員王家貞下戰帖，邀其針對「與中國政府和平談判」公投連署議題進行辯論。（記者王姝琇攝）

    2022/07/22 13:09

    〔記者王姝琇／台南報導〕日前國民黨南市議員王家貞提出「與中國政府和平談判」公投連署，台灣基進南市黨部主委、東區參選人李宗霖今（22日）前往王家貞服務處外舉牌，痛批「和平協議借屍還魂，主張和平談判等同向中國跪降！」

    對此王家貞回應表示，她能體會這位參選人面對選情冷清的焦慮，做為長輩，其實很樂意鼓勵年輕人力爭上游，爭取選票，但是不得不告訴基進黨：「你們完全搞錯了，找錯人了，去找民進黨，不要自己成了笑話還不知道！」

    李宗霖指出，中國始終威脅以武力消滅台灣主權、民主、自由，如今王家貞主張與中國和平談判，如同是自行繳械投降；更質疑所謂的「和平談判」是否根本就是國民黨極盡心思想推行的「和平協議」？而「和平協議」將導致台灣與中國的主權問題「定性為中國內部事務」，屆時中國出兵台灣就會變成他國不得干涉的「國內事務」。

    李宗霖繼續說道，面對蠻橫的強權從來就沒有和平談判的空間，因此烏克蘭就不會主張跟俄羅斯談和平協議，同理中國也從來不是信守承諾的國家。從香港及西藏的經驗足以讓台灣引以為鑑，中國出爾反爾早就不是新聞；他強調「和平談判」就是假和平之名行統一之實的騙術，中國終極目標就是統一，從來不會有所謂的和平存在！

    李宗霖質疑，台灣在「和平談判」究竟是否可以以對等地位談判？攸關台灣主權的議題又可以用簡單多數決的方式決定嗎？他痛批國民黨就是利用公投遂行政治利益，去年公投亂台就已經花費高達16億，究竟還要這樣花費公帑圖利多久？

    李宗霖公開邀王家貞議員辯論，他表示自稱俠女的王家貞碰到中國膝蓋卻馬上就軟了。他提出疑慮，烏克蘭近期抓獲650多起通敵叛國的案件，若王家貞議員自認和平談判公投沒有國安疑慮就應該負起責任，向全民解釋清楚並接受辯論。

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