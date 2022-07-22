錢潮人潮淹沒安平！安平港打造全台最大濱海綜合渡假城

安平港亞果遊艇城，坐擁藍天碧海。（記者洪瑞琴攝）

2022/07/22 10:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央與地方聯手打造安平水岸遊憩發展，繼亞果遊艇集團投資開發國際艇城後，再引進南仁湖企業逾百億投資，規劃興建全台規模最大濱海綜合度假城，期許未來「錢潮人潮淹沒安平」！

台灣港務公司與三地集團南仁湖公司簽署「安平港水岸複合觀光遊憩區」投資契約，將分五期興建，投資金額103.4億元，預估2024年動工、2027年起逐年開幕營運，未來也將透過「安平海洋之丘」綜合度假城，與相鄰的亞果遊艇城形成海洋休憩聚落，可望打造媲美國外渡假勝地般的港灣複合商業設施，將帶動觀光旅遊、酒店住宿、購物消費等經濟發展。

安平區國平里里長蔡明宏、億載里里長鄭聰維表示，安平老街、林默娘公園、安平古堡再加上系列的地方美食小吃，每天都吸引許多觀光人潮，假日期間更是車水馬龍，擠得水洩不通，已成為台南觀光重鎮。

他們也表示，安平港是「安平的心臟」，但港區四周的開發進度遲緩，心臟強，身體自然就好，期許開發案能讓安平區發展機會更好，安平觀光一飛沖天。

台南市長黃偉哲表示，這個簽約代表安平港發展水岸觀光新里程碑，安平港港灣條件好，又位在南市精華的安平區，未來不管是南科、沙崙或是其他區域，要來安平做水岸休憩活動，或是開會辦會展，都非常適合。

黃偉哲表示，相信南仁湖公司進駐投資，能夠與台灣港務公司合作打造出兼具安平歷史特色及國際港口濱海景緻的綜合度假城，提升安平港的國際能見度，為地方帶來更多就業機會，注入城市發展新動能，持續提升台南城市競爭力。

三地集團南仁湖公司將投資逾百億元興建「安平海洋之丘」綜合度假城。（記者洪瑞琴攝）

「安平海洋之丘」綜合度假城開發願景圖。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法