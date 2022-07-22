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    控憲兵在民主聖地「查水表」手法拙劣 台灣郵政產業工會要求道歉

    台灣郵政產業工會認為台南憲兵隊不懂工會文化，還問了一些敏感的問題，工會要求道歉。（記者王捷攝）

    台灣郵政產業工會認為台南憲兵隊不懂工會文化，還問了一些敏感的問題，工會要求道歉。（記者王捷攝）

    2022/07/22 05:44

    相關新聞：台南憲兵隊被質疑「查水表」 憲指部：絕非屬實

    〔記者王捷／台南報導〕台南憲兵隊的憲兵19日突然到郵局，詢問台灣郵政產業工會理事長廖迺辰關於工會的活動問題，同時還講出如有相關命令也能逮捕一般民眾，挑起工會的敏感神經，副理事長黃柏維說，憲兵隊即使有情蒐任務，做法不該如此拙劣，台南是民主聖地，憲兵來「拜訪」時的言行，讓人湧起威權主義不好的回憶，廖迺辰要求憲兵隊對此道歉。

    廖迺辰說，上個星期有位憲兵退役的郵差同事跟他說，想介紹幾位「後憲」朋友給他認識，他當時雖然不曉得「後憲」是什麼，想說是同事介紹的朋友，也許能多一個管道能替工會發聲，沒想到交換名片時看到是憲兵，而且還問了一些工會活動的問題，指稱是長官交代的，這挑起他敏感的神經，因為就連警方都沒主動問工會活動的事，覺得事情不單純，因此當下只能故作鎮定。

    至於為何會講出「可以逮捕一般民眾」的話題，廖迺辰說，當時他反問憲兵隊成員，他印象中憲兵是管軍人的，為什麼也關心工會的事？這時一名憲兵則回稱，如果是接到長官命令，也能逮捕一般民眾，這讓廖迺辰有不好的解讀，並且通知了副理事長黃柏維，調查後發現全國工會都沒有類似的情況。

    依據刑事訴訟法229條，檢察官的確能指揮憲兵偵辦犯罪，有逮捕、解送的職權，黃柏維認為，台南憲兵隊不了解工會的文化以及敏感的地方，在工會處處遭到打壓時，對這種拙劣的「拜訪」方式會有不好的聯想，加上在台南民主聖地，憲兵的作為會讓人有不好的回憶，廖迺辰則說，如果是正式的拜訪應該要來公文，而不是用這種方式，要求台南憲兵隊要道歉。

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