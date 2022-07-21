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    首頁　>　臺南市

    面對大選準備好了！民進黨「台南隊」這招喊凍蒜最大聲

    台南市長黃偉哲與議員提名參選人拍定裝照，永康區參選人朱正軒把市長「公主抱」，讓網友狂按讚。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲與議員提名參選人拍定裝照，永康區參選人朱正軒把市長「公主抱」，讓網友狂按讚。（擷自臉書）

    2022/07/21 23:17

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎戰年底九合一大選，民進黨台南市黨部今天搶先全國成立聯合輔選中心，「台南隊長」黃偉哲與議員參選人拍定裝照，他並在臉書貼文「台南隊團結進步繼續前行，挺台南、繼續拚」，而且有中小學市長獎頒獎典禮「陪你拍」經驗，百分百配合各參選人擺POSE。

    曾任黃偉哲市長辦公室秘書的永康區參選人朱正軒更是把市長「公主抱」，引來最多網友狂讚喊「凍蒜」，黃偉哲說「真的是搏命相挺了」。朱正軒也發文說「嗯…感受到黃偉哲市長肩上的重量了」「真的…很重 」。培植他參選的立委林宜瑾，更是跳出吹哨「嗶嗶嗶嗶嗶…竟然使出這招！跟我拍的時候得想更猛的哦」。

    也有網友說「正軒有夠厲害，市長膽量十足」、「哈哈哈...抱完要吃鐵牛運功散了」、「要回去對老婆比照辦理喔！外加轉圈圈」、「市長變公主了」、「這樣人氣就會衝上來」。

    民進黨在台南市提名34位參選人，聯合輔選中心由市黨部主委潘新傳擔任總指揮，黨團總召劉米山、市黨部評委召集人林昱仲擔任副總指揮。黃偉哲表示，感謝市黨部在重要時刻，肩負起協調整合的責任，聯合輔選中心正式成立運作，目標明確就是要市長高票當選、議員全壘打的終極目標。

    民進黨南市聯合輔選中心今天成立，「台南隊長」黃偉哲與議員提名參選人大合照。（擷自臉書）

    民進黨南市聯合輔選中心今天成立，「台南隊長」黃偉哲與議員提名參選人大合照。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲與中西區議員沈震東的「型男照」。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲與中西區議員沈震東的「型男照」。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲與議員提名參選人王宣貿「手手合照」。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲與議員提名參選人王宣貿「手手合照」。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲（左）與南區議員呂維胤（右）合照。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲（左）與南區議員呂維胤（右）合照。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲與安平、南區議員提名參選人林依婷跳躍合照。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲與安平、南區議員提名參選人林依婷跳躍合照。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲與仁德區議員郭鴻儀「哥倆好」合照。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲與仁德區議員郭鴻儀「哥倆好」合照。（擷自臉書）

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