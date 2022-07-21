60年老飯店拚轉型親子市場 「偉哲葛格」站台推觀光

「台南大飯店」力拚轉型，爭取親子市場，今天邀請市長黃偉哲（前排右）化身「偉哲葛格」站台。（記者王捷攝）

2022/07/21 23:26

〔記者王捷／台南報導〕台南第一間飯店「台南大飯店」力拚轉型，與幼教業者「騎士堡」合作，過去飯店以商務客居多，希望今後也能讓家庭客青睞，騎士堡與其他飯店的親子設施不同，他們有專業輔導員能陪伴孩童，還培養自家的幼兒明星「海星哥哥」與「珊瑚姐姐」，今天飯店還邀請市長黃偉哲化身「偉哲葛格」替飯店站台。

台南大飯店是許多台南人的回憶，當年開創歐式自助餐，改變了台灣飯店市場，也改變了國人的餐飲習慣，至今台南大飯店的自助餐仍保留多數現炒、現蒸的餐點，沒有其他業者能出其右，但是因為環境改變、觀光區轉移，台南的飯店越來越多，讓台南大飯店失去競爭力，想轉型親子飯店。

在台南率先打親子牌的飯店是南區的夏都酒店，主打百坪的親子遊戲設施，有業者認為，這麼做是為了把父母也留在飯店裡，這是因傳統的餐飲管理概念認為，把客人留在飯店才能創造更多營收，但這個理論在台南執行相當難，是因為台南的小吃、古蹟有太多「外在」吸引力。

另一間在中西區國泰體系的和逸飯店，推出與卡通頻道合作的親子房，戶外空間也有小火車，聲稱讓孩子在飯店裡放電、父母也能享受出遊，如果遊戲設施是硬體設備，但相關的軟體服務跟不上，那父母可能也無法真正放心。

不過，台南大飯店的硬體設施是全台南星級飯店中最弱勢的，這次與騎士堡合作，補強了軟體上的服務，騎士堡的幼教人員，在幼兒進入空間的時刻，就會跟在旁邊，在同一個區域裡，有星巴克進駐，不放心的父母能在此處喘口氣，幼兒除了能在設施中遊玩，還能參與幼教課程，而這次站台的「偉哲葛格」說，他有機會也要來玩玩看。

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