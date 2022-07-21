台南AI登革熱防蚊PK賽開跑 「拍」蚊子上傳可抽大獎

「全民登革熱AI防治」抓蚊PK賽今日開跑。（記者洪瑞琴攝）

2022/07/21 21:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕AI人工智慧科技也能投入登革熱滅蚊大作戰！台南市政府與經濟部工業局、寶蘊林科（LinkerVision）合作，今（21）日發表全台首支「全民登革熱AI防治」LINE平台，邀請大家一起來「找蚊子、拍蚊子」，將拍攝到的蚊子、孑孓照片上傳，未來大數據分析也能提供登革熱防治策略。

炎夏來臨，台灣潮濕悶熱環境，極易成為蚊子加速繁殖的溫床，也提高登革熱感染風險。台南曾經在2015年發生登革熱大流行，有100多位市民也因此不幸過世，總計有2萬多人感染。

台南市長黃偉哲表示，有鑒於此，市政府每到夏天都很努力阻絕登革熱的傳染鏈，這次善用AI科技，即結合人工智慧及大數據應用，以寓教於樂的遊戲競賽方式，只要民眾發現孑孓、蚊子，拍照後上傳，人工智能即可自動辨識，借助全民參與的力量，共同推動「AI登革熱2.0」智慧防疫升級，並增添台南運用AI科技走向國際智慧城市的科技量能。

經濟部工業局主任秘書周崇斌表示，「智慧城鄉計畫第1期」支持登革熱AI防治，在南市10個行政區試驗成效不錯，期望今年透過第2期的支持，成功打造病媒蚊AI影像辨識引擎，更將台南成功經驗輸出國際。

智慧城鄉計畫促進產業升級，透過公私民協作機制，為地方注入創新資源與量能。寶蘊林科在台南友愛市場設立人工智慧發展中心，這群AI技術與軟體應用研發團隊近70人，平均年齡才30幾歲，成為台灣青創力量。

寶蘊林科開發經理王議霆表示，民眾可以透過LINE ID（@linkervision）、或以手機點擊連結加入「全民登革熱AI防治」好友，點選「我要通報」上傳南市全區內拍攝的蚊子、孑孓照片，經AI成功辨識即可參加登革熱防蚊PK賽抽大獎，活動即日起至9月14日，並藉由寓教於樂的趣味問答，從中了解斑蚊生態與如何防範等重要知識。

台南登革熱滅蚊大作戰， 加入「全民登革熱AI防治」新利器。（記者洪瑞琴攝）

「全民登革熱AI防治」LINE Bot可透過人工智慧辨識登革熱成蚊型態。（記者洪瑞琴攝）

「全民登革熱AI防治」LINE Bot可透過人工智慧辨識登革熱成蚊型態。（記者洪瑞琴攝）

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