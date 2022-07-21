台南市表揚144位里鄰長、民政人員 七股溪南里長黃榮輝服務逾44年

台南市七股區溪南里長黃榮輝（左2）已服務44年，接受市長黃偉哲（左1）表揚。（記者劉婉君攝）

2022/07/21 15:31

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市民政局今（21）日表揚特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長，共有144人受獎。82歲的七股區溪南里長黃榮輝，服務迄今已44年，是台南市合併升格以來，第1位服務逾40年的里長，對於里民的請託，不分日夜盡力完成，因溪南里地勢低窪易淹水，早期曾將自家3、4樓充當臨時避難所，安置疏散的里民。

今天的表揚大會共有61名特優里長、65名績優民政人員、服務滿40年的資深里長1名1名、服務滿20年資深里長1名、服務滿60年資深鄰長5名及服務滿50年資深鄰長11名，由市長黃偉哲逐一頒獎。另有81名服務滿30、40年以上的資深鄰長，由各區公所代頒獎狀，表達敬意。

其中，七股區溪南里長黃榮輝已擔任里長11 屆，推動里內公共事務及各項建設經費不遺餘力，也極關心里民的生活，主動積極發掘里內生活困苦老人、殘障及單親弱勢家庭，協助里民申請各項生活津貼。

黃偉哲感謝里鄰長、民政人員在地方第一線的服務與奉獻，讓市民能夠感受到被照顧、被傾聽。許多里長是從年輕做到老，今天的表揚大會中，最資深的鄰長已做了60年，最資深的里長做了40年，都是非常不簡單的事情，也希望里長未來雖然退休，還是可以繼續為市民朋友服務。

而此次表揚中，最資深且最年長的鄰長，為大內區大內里第2鄰的康江城鄰長。白河區關嶺里第2鄰吳文鎮、後壁區侯伯里第2鄰廖朝立、玉井區三和里第2鄰陳明精、南區省躬里第1鄰蘇荖等5位鄰長，皆服務里民超過一甲子。

台南市長黃偉哲頒獎表揚全市144位特優里長、績優民政人員及資深里鄰長。（記者劉婉君攝）

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