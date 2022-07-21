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    許忠信控黃偉哲違反公務員服務法 南市府：誤解法令

    無黨籍台南市長參選人許忠信召開記者會，針對福龍寶塔案指控台南市長黃偉哲違反公務員服務法。台南市政府法制處表示，許忠信誤解法令，指控內容並非事實。 （記者劉婉君攝）

    無黨籍台南市長參選人許忠信召開記者會，針對福龍寶塔案指控台南市長黃偉哲違反公務員服務法。台南市政府法制處表示，許忠信誤解法令，指控內容並非事實。 （記者劉婉君攝）

    2022/07/21 14:51

    〔記者劉婉君／台南報導〕無黨籍台南市長參選人許忠信今（21）日召開記者會，針對福龍寶塔案指控台南市長黃偉哲，違反公務員服務法第6條（6月已修正為第7條）濫權禁止規定。黃偉哲本人未回應，台南市政府法制處則發布新聞稿指許忠信誤解法令，黃偉哲對該案並無假借權力做任何指示，許忠信的指控內容並非事實，且誤解公務員服務法相關規定，令人遺憾。

    許忠信表示，依照公務員服務法，公務員不得假借權力，以圖利本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會，加損害於他人。福龍寶塔業者向市府申請變更設置人遭民政局駁回，黃偉哲在接獲陳情後，未在市政府等適當場所邀請民政局長等主管來接受民眾陳情，卻出席業者的餐會並推薦自己的好友律師，違反公務員服務法第18條公務員不得利用視察調查等機會接受地方官民招待之規定外，其推薦自己在台北執業的好朋友律師來台南協助處理此事，業者當然會認定該律師可以協助申請通過，黃偉哲明確違反公務員服務法第7條，公務員不得假借權力，以圖利他人之利益，並不得利用職務上之機會，加損害於他人之規定。

    法制處表示，就該案而言，黃偉哲並無違反公務員服務法第7條及第18條規定之情事。相關指控為有心人士故意利用一般民眾不熟悉法律相關規定，刻意誤導曲解法律規定，藉以謀求政治利益。許忠信恣意擷取不實報導，且未能善盡事實調查，即惡意指控，除就公務員服務法相關規定引用謬誤，亦誤導民眾，因選舉所為不實指控，其行徑實為選舉之不良示範，令人深感遺憾。

    國民黨提名市長參選人也是市議員謝龍介，亦曾針對福龍寶塔案質詢黃偉哲，許忠信說，謝龍介「撿到槍不會用」，接下來2週，他還會再各開1場記者會，分別將說明此案相關人員之間的關係，及黃偉哲又該如何循法律證明自己的清白。

     

       

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