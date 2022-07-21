民進黨南市議員聯合輔選中心成立 目標34議員「全壘打」

迎戰年底九合一選舉，民進黨台南市黨部今日正式成立聯合輔選中心。（記者王姝琇攝）

2022/07/21 14:37

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨年底九合一選舉的第1個聯合輔選中心，今（21）日率先於台南市正式成立。南市黨部表示，聯合競選不僅是代表民進黨參選人團結合作的精神，更是議會席次過半的重要關鍵，南市議員參選人今日出席成立大會，希望年底選戰能揮出一記全壘打。

此次聯合輔選中心由市黨部主委潘新傳擔任總指揮，黨團總召劉米山、市黨部評委召集人林昱仲擔任副總指揮，聯合輔選中心正式成立運作，訂定目標明確就是要達成市長高票當選、議員全壘打。

台南市長黃偉哲表示，感謝台南市黨部在重要的時刻，肩負起協調整合的責任。會後黃偉哲也與到場議員一一拍定裝照，並希望各議員在各選區成立聯合競選服務處，民進黨團結一致強棒出擊、贏得勝選。

潘新傳表示，台南選民民主水準高，民進黨在台南市提名34位議員參選人各具特色，一定可以爭取到最多選民支持，市黨部將傾全力做好輔選工作，只要各議員競選總部尋求支援，市黨部一定義不容辭，全力協助。

劉米山表示，擔任副總指揮深覺責任重大，面對年底的選戰，希望大家放下派系，團結一致，才能讓議員席次最大化，達成議會過半的目標。

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