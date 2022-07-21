不是夜市！台南街頭出現高空海盜船主題樂園很吸睛

平實營區重劃區空地引進JETS嘉年華主題樂園，讓親子朋友們興奮期待。（記者洪瑞琴攝）

2022/07/21 09:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕這不是夜市！被喻為「台南版信義區」的東區平實營區重劃區空地，原先業者申設「貨櫃市集」被市府駁回，業者改申請貨櫃商店街，並引進JETS嘉年華主題樂園（傑笙樂園）美式復古遊樂園，已架起高空海盜船、旋轉木馬等親子趣味遊具，將於7月30日開幕營運。

這塊空地（平實段地號36、37），就位在南紡購物中心對面，商圈精華地段，土地權屬國防部保留地，占地5千坪，為商業區用地，去年原本有業者租地申設攤販集中場，引起在地居民以影響交通、干擾生活環境抗議，市府也以該地夜市的適法性，出動都發、經發、工務、市場處及政風等相關單位前往聯合稽查，並曾張貼公告未核准夜市設置，提醒攤商注意。

事隔1年多，地方盛傳經「高人指點」，業者突破法令限制，再以貨櫃商店街名義申請，開幕首檔引進短期的JETS嘉年華遊樂園，市府終於5月間回文，「原則同意」核定貨櫃商店街使用計畫，核定期限至2024年8月31日止，還附加注意事項包括須申請臨時使用執照，進駐店家均應設籍課稅及依規定辦理商業登記等。

經發局表示，該申請案不是夜市，遊樂園部分，觀光旅遊局有核准，申請人依程序提送使用計畫申請送審，收件後立即針對環境管理、消防設備安全及交通影響皆有妥善規劃，業經該局與工務、環保、交通及消防局審核確認同意，亦請申請人確實依使用計畫執行，以維護當地生活品質。

主題樂園將於7月30日至10月10日營運，每週二休園，由於就在購物商圈人來人往熱鬧地區，吸引眾人注目，尤其在暑假上檔，小朋友很開心期待著，家長又有「溜」小孩新鮮場所。

東區平實營區重劃區空地引進JETS嘉年華主題樂園，將於7月30日營運。（記者洪瑞琴攝）

東區平實營區重劃區空地，市府原先未核准申設夜市，曾張貼公告。（記者洪瑞琴攝）

東區平實營區重劃區空地將設貨櫃商店街，引進嘉年華樂園，吸引民眾注目。（記者洪瑞琴攝）

東區平實營區重劃區空地，從「貨櫃夜市」到「貨櫃商店街」，門口造景依然。（記者洪瑞琴攝）

貨櫃商店街引進JETS嘉年華主題樂園地點，就在東區南紡購物中心對面。（記者洪瑞琴攝）

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