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    刑警老公藥頭妻 結婚20年沒出包 卻栽在藥腳手上

    黃小隊長跟這次因妻子染毒被調查。（記者王捷翻攝）

    黃小隊長跟這次因妻子染毒被調查。（記者王捷翻攝）

    2022/07/20 23:43

    〔記者王捷／台南報導〕台南善化分局黃姓刑事小隊長傳出包庇案，原來包庇的對象自己結婚20年的藥頭妻子，這件事在警界是不能說的秘密，他曾經在麻豆、刑警大隊任職，所有長官都盯著他，曾定期對他驗尿、監控他的車輛，但他除了績效不好以外都沒問題，直到去年警方掌握一名藥腳，供出「神通廣大」的黃妻，才被廉政署盯上被視為藥頭調查，黃小隊長也因有包庇嫌疑被扣走手機、電腦，訊後黃妻以1萬5交保，而黃小隊長則是5萬交保。

    年約40多歲的黃小隊長，跟妻子是同鄉，不曉得是否辦過自己的妻子吸毒，但是同事都曉得，黃在快30年前跟妻子熱戀時，就曾有同事提醒他，要注意妻子是毒品列管人口，她吸的海洛因是很難戒的毒品，也有人曾經跟他翻臉，酸稱他娶了吃「四號仔（海洛因的俗稱）」的女人，但他都聲稱不知情。

    據了解，黃小隊長不喝酒、沒有壞習慣、執勤正常，與同事相處也很融洽，他很聽老婆的話，妻子說一他不敢說二，所有主管、同事都勸他離婚，他都說妻子已戒癮有在喝美沙酮，不過主管仍不放心，曾以內部調查名義，要他定期驗尿，還鎖定他車輛的行蹤，但並未發異狀，當時他的隊員有承辦毒品業務，也被主管調動，讓他的小隊辦理與毒品無關的工作。

    雖然同事都知道，黃小隊長平常跟妻子睡一起，不可能不知道妻子有沒有吸毒，但是警分局經過內部調查，沒有找到他洩密或是協助犯罪的證據，因此都停留在道德勸說上；這件案子會爆發，是因去年7月，市警五分局從一件毒品案中得知，有藥腳聲稱知道一個藥頭「神通廣大」，而且警察內部還有人撐腰，一查出來就是黃妻，因此廉政署才介入這個案子。

    昨天毒品案收網，廉政署帶回黃小隊長的手機跟電腦，想從中了解是否有洩密的可能，由於廉政署介入，檢警對此案噤若寒蟬，在訊後黃小隊長與妻子分別以5萬、1萬5交保，而黃妻在交保後先行離開，並沒有等丈夫開完庭。

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