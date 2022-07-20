市長烙人啦！南美館「地獄展」Cosplay 網紅醫師到場助陣

南美館「亞洲的地獄與幽魂​展」作品之一，《飛頭女鬼克拉蘇雕像》。（擷自南美館臉書）

2022/07/20 23:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「醫生，請問這有救嗎？」南美館「亞洲的地獄與幽魂​展」話題加溫，館方預告7月30日Cosplay午夜場，市長黃偉哲「烙人啦」，重磅邀請網紅醫師「盾牌牙醫史書華​」、 奇美醫院急診Icu醫生陳志金到場壯膽助陣。

南美館官方臉書發文預告這項訊息，為什麼要cue醫生？當天台南市長黃偉哲與網紅郭鬼鬼一起迎接「鬼門開」之外，還有盾牌牙醫史書華​、 奇美急診醫生陳志金參加，陸續將開箱其他貴賓名人網紅跟報名參加民眾一起渡過「漫．漫．長．夜」。

盾牌牙醫史書華上線KUSO留言「你以為我是來看牙的？不，我是負責拔舌地獄的」；陳志金則透露當天晚上他和太座都會出席，「至於誰是殭屍？誰是法師？你們來了就知道」；雪乳女戰神郭鬼鬼俏皮回說「見鬼啦」。

南美館貼文PO出「殭屍展」作品之一，法國凱布朗利博物館典藏的《飛頭女鬼克拉蘇雕像》 ，為2016年創作的彩繪樹脂作品，驚悚度十足。網友搞怪留言「我可以順便牙齒矯正嗎」、「應該要請整形外科醫師支援」、「超強卡司」 、「我也想去當色鬼」、「小編，這一張有一點可愛，我比較愛（殭屍）」、「台南美術館是不是受到什麼迷因影響了啊」、「一定要玩這麼大嗎」、「很棒的活動」、「這鬼⋯生前有嚴重甲狀腺亢進」。

南美館「亞洲的地獄與幽魂​展」7月30日Cosplay午夜場，「盾牌牙醫史書華​」上南美館臉書粉專留言。（擷自南美館臉書）

南美館「亞洲的地獄與幽魂​展」7月30日Cosplay午夜場，預告網紅醫師「盾牌牙醫史書華​」、 奇美醫院急診Icu醫生陳志金將到場參加。（擷自南美館臉書）

南美館「亞洲的地獄與幽魂​展」7月30日Cosplay午夜場，網紅醫師「盾牌牙醫史書華​」、 Icu醫生陳志金、郭鬼鬼都將到場參加。（擷自臉書）

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