台南劉學融、陳美如 獲全國優良特教人員

大灣高中國中部教師陳美如積極參與特教教材彙編，榮獲今年度全國優良特教人員。（教育局提供）

2022/07/20 21:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年度教育部優良特殊教育人員選拔出爐，南市東區復興國小教師劉學融、大灣高中國中部教師陳美如獲選，兩位老師長期熱心奉獻特殊教育，獲獎實至名歸。

劉學融投入學前特教巡迴輔導10年，熱心與教保人員攜手實踐融合教育課程，在適性環境裡支持幼兒參與學習，曾獲中華民國特殊教育學會認同及肯定。重視專業發展的他，亦積極籌組專業學習社群、擔任講師、翻譯專書，號召更多教育夥伴關注營造每位幼兒的學習環境。

劉學融表示，獲獎要感謝融合教育路上相遇的大小夥伴，因彼此連結和互動，讓每個人找到適合自己的位置和價值，共織難忘的旅程。

陳美如長期關心特教學生數學領域與特殊需求領域教學與課程調整，積極參加各類研習、參與特教教材彙編，並擔任多年課程調整與IEP（個別化教育計劃）研習講師分享教學經驗，而且也是「12年國教特殊類型（身心障礙類）課程綱要」種子老師培訓，具備南市心理評量人員高階資格及擔任學障鑑定工作小組及跨階段重新評估委員。

市長黃偉哲表示，南市重視特教教師專業發展及課程教學，教育部優良特殊教育人員全國僅18名獲選，競爭相當激烈，南市就有2位獲選，足堪台南特教之光。

教育局局長鄭新輝表示，特殊教育不易，教學場域中教師必須隨著學生個別差異，身具十八般本領，精進教師專業能力，台南特教界人才濟濟，未來持續行政支持及教師專業的優化，提升特教服務，更加完善融合教育推動。

東區復興國小教師劉學融，積極實踐融合教育課程，榮獲今年度全國優良特教人員。（教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法