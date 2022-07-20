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    南市南化200年芒果夫妻樹 無預警倒了1棵

    南化區北平里知名的芒果夫妻樹，栽種迄今超過200年，其中1株突然傾倒，被懷疑是褐根病所致。（記者吳俊鋒攝）

    南化區北平里知名的芒果夫妻樹，栽種迄今超過200年，其中1株突然傾倒，被懷疑是褐根病所致。（記者吳俊鋒攝）

    2022/07/20 21:17

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市偏遠的南化區，在北平里的車站公園有對知名的芒果夫妻樹，相傳栽種距今超過200年，經產業活動與農遊體驗的持續推廣，已躍為熱門景點，但其中1株今卻突然傾塌，由於最近都風和日麗，竟無預警倒下，引發熱議，讓當地的守護者呂宗龍錯愕，以「晴天霹靂」來形容。

    歸仁區農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌檢視照片後，初判研判芒果樹的傾倒，疑似與褐根病有關，是否還有其他真菌腐蝕，要由專家勘驗、釐清。

    這對芒果夫妻樹位於北平里半屏橋聚落，就在原本的南174-2線旁，為土檨仔品種，兩株緊鄰而生，枝幹交疊，形成巨大的綠蔭，猶如相互依偎，浪漫得名。

    夫妻樹的栽種處為私人土地，呂宗龍從台鐵退休後，返回北平里老家管理，努力營造車站公園，5年來，持續植栽綠美化，已成為南化重要的特色景點之一。

    呂宗龍表示，昨晚從車站公園返家，芒果夫妻樹仍完好無恙，今天到該處整理環境，卻驚見其中1株已經傾倒，他也認為應是罹患褐根病，之前下雨，現場潮濕，加速腐蝕。

    呂宗龍強調，種在老家土地上的芒果夫妻樹，相傳是先人於清朝道光時期手植，距今超過200年，很有紀念意義，其中1株卻發生傾倒，令人扼腕。

    傾倒的這1株，幹徑較小，呂宗龍稱之為老婆樹，未來僅剩老公樹獨自佇立，難免孤單，是否補植，以及進行接續的環境生態營造，將再思考後定奪。

    呂宗龍也將以老照片設置看板，形塑芒果夫妻樹的意象，讓遊客了解之前的生態榮景，也為當地難得的綠色資產，留下見證。

    南化區北平里知名的芒果夫妻樹，栽種迄今超過200年，其中1株突然傾倒，被懷疑是褐根病所致。（記者吳俊鋒攝）

    南化區北平里知名的芒果夫妻樹，栽種迄今超過200年，其中1株突然傾倒，被懷疑是褐根病所致。（記者吳俊鋒攝）

    南化區北平里知名的芒果夫妻樹，栽種迄今超過200年，其中1株突然傾倒，被懷疑是褐根病所致。（記者吳俊鋒攝）

    南化區北平里知名的芒果夫妻樹，栽種迄今超過200年，其中1株突然傾倒，被懷疑是褐根病所致。（記者吳俊鋒攝）

    南化區北平里的芒果夫妻樹，在地方持續推廣下，已躍為熱門景點。（記者吳俊鋒攝）

    南化區北平里的芒果夫妻樹，在地方持續推廣下，已躍為熱門景點。（記者吳俊鋒攝）

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