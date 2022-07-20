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    竊盜通緝犯假冒房東真詐財 20位租屋族上當失金

    黃姓竊盜通緝犯（右）在台南市新營、新市區涉嫌犯下約20起假房東、真詐財案件。（警方提供）

    黃姓竊盜通緝犯（右）在台南市新營、新市區涉嫌犯下約20起假房東、真詐財案件。（警方提供）

    2022/07/20 21:27

    〔記者楊金城／台南報導〕36歲竊盜案通緝犯黃姓男子，看準民眾急於租屋，竟利用自己租屋處冒充房東佯稱有房子出租，帶人看房後，收取訂金或租金後就跑了，他在台南市新營、新市涉嫌犯下約20起假房東、真詐財案件，才被新營警方逮捕到案。

    黃男都利用假名租屋再冒充房東詐財，他又落跑躲到熱門景點屏東墾丁租屋，意圖重起爐灶，新營警分局今天循線將他逮捕歸案，移送台南地檢署偵辦。

    新營分局最近接獲3位被害人報案，合計遭黃男詐騙約4萬元，警方調查，被害人在地方臉書社群張貼求租訊息後，遭黃男私訊邀約看屋，實際上是騙至黃男事先承租的套房看屋，犯嫌再以優先租屋等話術，要求被害人先行支付訂金或租金。

    由於被害人見黃男有租屋鑰匙，不疑有他，陸續將訂金、租金交付給黃男，黃男在收受款項後隨即「人間蒸發」，被害人經查證才發現黃男根本不是房東，只是惡劣前房客，趕在自己退租前，向不知情的租屋人狠敲一筆。

    被害人被騙上當，失金又求租無門，氣的向新營警方報案，警方組成專案小組展開調查，調閱多項資料分析，查出通緝在身的黃姓犯嫌涉案。

    因黃男以假名四處租屋藏匿，又以租賃汽、機車代步，新營警方費力才查到黃嫌南下屏東縣墾丁租屋，昨天派員假扮遊客前往埋伏，才將狡詐的黃嫌逮捕歸案。

    新營分局長斯儀仙說，民眾租屋如發現低於市價太多，避免急於支付訂金或租金，或在沒有確認屋主身分就直接匯錢出去，以免受害。

    租屋被害人在我是新營人臉書社群，以受騙案例提醒民眾小心租屋陷阱。（警方提供）

    租屋被害人在我是新營人臉書社群，以受騙案例提醒民眾小心租屋陷阱。（警方提供）

    黃姓竊盜通緝犯（中）在台南市新營、新市區涉嫌犯下約20起假房東、真詐財案件，被新營警方逮捕到案。（警方提供）

    黃姓竊盜通緝犯（中）在台南市新營、新市區涉嫌犯下約20起假房東、真詐財案件，被新營警方逮捕到案。（警方提供）

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