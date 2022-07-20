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    首頁　>　臺南市

    台南傳6月大女嬰受虐顱內出血 母同居男友涉重嫌

    台南市今天（20日）凌晨傳出1名6月大女嬰疑遭母親的同居男友施虐，由佳里警分局偵辦。（記者楊金城攝）

    台南市今天（20日）凌晨傳出1名6月大女嬰疑遭母親的同居男友施虐，由佳里警分局偵辦。（記者楊金城攝）

    2022/07/20 19:35

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市今天（20日）凌晨傳出1名6月大女嬰疑遭母親的同居男友施虐，造成顱內出血和身體多處傷痕，女嬰被梁姓生母和施姓男友送到醫院治療時，女嬰生父前來看女兒，氣得和施男爭吵，佳里警分局趕緊通報台南市社會局，今天下午並依重傷害罪和違反兒少法將施男拘提到案。

    目前女嬰已轉送到高雄某醫學中心救治，社會局並依兒少權法提出獨立告訴。

    今凌晨近1點，台南佳里奇美醫院急診室外，女嬰的生父和32歲施男發生爭吵，警方獲報前往處理，發現疑是虐嬰案，趕緊通報社會局並啟動調查釐清案情。

    據了解，28歲梁姓女子因與女嬰的生父發生爭吵，15日帶著女嬰投靠在網路聊天室才認識5天的施男同住，梁女去上班時，就由施男照顧女兒。

    今凌晨，因女嬰翻白眼，一度呼吸、心跳停止，梁女開車載著施男和女兒趕到醫院急診，並通知女嬰生父前來，女嬰生父到醫院後，懷疑施男虐待女兒，發生激烈爭吵，驚動警方到場處理。

    6月大女嬰因顱內出血，傷勢嚴重，轉院治療，醫院也發現女嬰身體有多處新舊傷痕，懷疑受虐。

    梁女否認虐嬰，她和女嬰生父都指控女嬰身上的傷勢是施男造成，但施男否認；佳里分局今天將施男拘提到案，將隨案移送檢方偵辦。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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