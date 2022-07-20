一張X光照片剝下狠父假面 5月大女嬰被甩成腦麻

臨時工陳崇輝不滿還沒半歲的女兒哭鬧，長期對女兒家暴，疑似把女兒抓起來甩，導致女兒腦性麻痺，這輩子都可能要臥床，法官因此重判7年。（資料照，記者王捷攝）

2022/07/20 19:12

〔記者王捷／台南報導〕台南學甲區一名不幸早產女嬰，今年3歲仍不會坐、不會翻身，至今仍要靠鼻胃管進食，但她不是因為早產才臥床。3年前，陳崇輝把5個月大的女兒送到醫院，自稱不知道女兒怎麼了突然雙眼上吊，但一張胸腔X光片發現女嬰有陳舊肋骨骨折，剝掉陳崇輝的假面，原來他疑似長期對女兒家暴，只要女兒哭鬧就把她抓起來甩，導致女兒腦性麻痺，這輩子都要臥床，法官因此重判狠父7年。

陳崇輝當臨時工，每個月收入約2萬元，他跟妻子生了2個孩子，兒子大女兒2歲，因經濟壓力加上女兒哭鬧，曾出手打過女兒的臉，妻子因此向警方報案，但陳崇輝自稱夏天心情比較不好，認為女兒是故意哭鬧，如果現在不打女兒會長歪，甚至說出許多不利的話，社工介入之後，也未讓陳崇輝收斂。

一些紀錄顯示，陳崇輝對來訪的社工惡言相向，稱社工只會要他別打小孩，不曉得他帶小孩多辛苦，直到2019年的7月16日下午，妻子載著兒子回家，陳崇輝神色緊張，告訴妻子快點戴上安全帽，接著騎車把女兒送到醫院，在送醫途中，他還對女兒做了人工呼吸的動作，醫院看到女嬰身上沒有什麼外傷，但電腦斷層卻發現有顱內血塊，因此急忙轉到成大醫院救治。

成醫替女嬰照了胸腔X光，發現女嬰右側肋骨有陳舊性的骨折，類似佝僂的樣子，但該病並不會只影響單一側的肋骨，因此院方認為此事不單純，通報家暴防治中心，女嬰遭虐的事件正式展開調查。

陳崇義否認把女兒打到骨折或是腦傷，稱有時候妻子情緒不好，也會把女兒重摔在嬰兒車上，大兒子抱女兒的時候，曾經失手摔到女兒，他騎車時路面顛簸也可能造成女兒腦傷，並提出測謊沒異狀的結果，想證明自己無罪。

法院找來成醫做鑑定證人，醫師指出，這種腦傷不可能是不小心摔到，至少要高於90公分的高度才有可能出現這種腦內瘀血，而且顱內有新舊瘀血，加上肋骨的陳舊骨折，應該是有人一手抓住女嬰的右側、一手抓住大腿用力搖晃女嬰，扯斷腦內蜘蛛膜的血管，法官採信醫師的說法，評估女嬰這輩子都要臥床，進步空間不大，以家暴重傷害重判陳崇輝7年。

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