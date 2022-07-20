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    台南市加碼健保補助 議會要求尊重決議不排富

    台南市議會召開程委會，要求市府應尊重市議會先前大會的決議，健保福利金不應排富。（記者蔡文居攝）

    台南市議會召開程委會，要求市府應尊重市議會先前大會的決議，健保福利金不應排富。（記者蔡文居攝）

    2022/07/20 18:43

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會即將在28日召開第3屆第8次定期會，審查台南市明年度總預算，議員今天（20日）下午召開第2次程序委員會，對於加碼老人健保福利金及重陽禮金部分，包括議長郭信良及多位程委會委員質說，重陽禮金和健保福利金預算全部混在一起，要如何審？要求市府應尊重市議會先前大會的決議，健保福利金不應排富。

    社會局長陳榮枝說，台南市重陽敬老金沒有排富，是全面發放；健保福利金部分則有排富。至於兩者預算一起編列，會再補充詳細的細目說明送審。

    今天的程委會由召集人、議長郭信良主持，委員盧崑福、李中岑、郭鴻儀、呂維胤、陳昆和、許又仁和蔡育輝等議員出席，市府由副市長戴謙、市府祕書長方進呈及相關局處首長列席。

    市府日前宣布加碼老人健保福利金，連同敬老重陽禮金，經費共14億餘元。與會議員質疑，先前市議會已做成健保福利金不排富的決議，要求市府應尊重議會，發放不應排富。

    針對明年度總預算案，議長郭信良裁示，請台南市政府基於府會相互尊重，針對市議會所做的決議通盤考量，於第3次程委會再行提送審議。其他包括110年度決算審核報告案以及市府19件墊付款案，共20案全部提請大會審議。

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