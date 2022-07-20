因應南科用水 曾文淨水場一期擴建開始日供水5.2萬噸

台水台南曾文淨水場第一期擴建工程完成，目前出水5.2萬噸，9月辦理工程驗收。（記者楊金城攝）

2022/07/20 17:40

〔記者楊金城／台南報導〕為穩定南科園區產業用水，台灣自來水公司台南曾文淨水場第一期擴建工程完成，目前每日供應5.2萬噸自來水，第二期擴建工程近日辦理招標。

台水為調度民生和產業用水，先是2017年4月重啟位在台南官田區的曾文淨水場，每日供水6.5萬噸，後又因應南科產業用水需求，曾文淨水場再辦理擴建工程，要再增加13萬噸自來水供應。

科技部出資擴建曾文淨水場，委由台水南區工程處承辦，分兩期施工，因原物料上漲、缺工，總工程費來到16億元，第一期供水7萬噸、第二期供水6萬噸。

台水南區工程處副處長洪志雄說，曾水淨水場一期擴建工程包括管理中心、宿舍、7萬立方米淨水設施、13萬立方米廢水處理設備及1萬立方米清水池等約花了7億，4月中完成試車，5月2日配合台水第六區管理處的用水調度，開始供水，目前每日出水5.2萬噸，工程設計出水量是日供7萬噸。

洪志雄說，曾文淨水場一期擴建工程將在9月辦理工程驗收，二期擴建工程之前多次流標，近日將再辦理發包作業；二期擴建進度稍有落後，原計畫是2024年中完工。

台水預估南科工業用水到2026年的日用水量高達32.5萬噸，到時除了再生水支援，台水至少要供水24萬噸，解決產業缺水危機。

台水台南曾文淨水場第一期擴建工程完成，目前出水5.2萬噸，9月辦理工程驗收。（記者楊金城攝）

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