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    首頁　>　臺南市

    南市拚掩埋場活化、焚化爐更新 估3至5年內垃圾危機解除

    目前台南市每天垃圾處理缺口達450噸，其中事業廢棄物缺口150噸，南市環保局先以打包暫存方式處理。（南市環保局提供）

    目前台南市每天垃圾處理缺口達450噸，其中事業廢棄物缺口150噸，南市環保局先以打包暫存方式處理。（南市環保局提供）

    2022/07/20 17:56

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市每天垃圾處理缺口目前高達450噸，其中事業廢棄物缺口150噸，南市環保局先以打包暫存方式處理。環保局長謝世傑表示，目前城西三期掩埋場已完成活化，加上其他掩埋場活化，可再釋出40萬立方公尺空間，而城西焚化爐更新計畫預計今年完成招標，3年完工，估計再3至5年，南市垃圾危機即可解除。

    台南市「城西三期掩埋場」活化再利用工程，總面積共5公頃，歷經多年的施工，活化工程已於去年底完工，可以釋出20餘萬立方公尺的掩埋空間。不過，環保局目前以焚化爐底渣固化物存放為主，垃圾就先打包暫存在二期掩埋場，等焚化爐新建完成後，打包暫存的垃圾再送焚化爐焚化。

    謝世傑說，目前南市永康和城西兩座焚化廠每日廢棄物處理量能約為1350噸，但因還有幫忙處理產業的事業廢棄物，才會有缺口產生，目前高雄每週有協助處理台南350噸的垃圾，台南則以協助存放焚化爐底渣交換，並以打包暫存解決燃眉之急。

    謝世傑表示，焚化爐底渣固化後體積大為縮小，西城三期掩埋場活化空間改存放底渣固化物，這樣將可大大長延三期掩埋場的使用年限。目前城西焚化爐更新計畫，預計今年完成招標，3年完工，屆時完工後，再逐一去化暫存打包的垃圾，估計只要再3至5年的時間，台南的垃圾處理問題即可迎刃而解。

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