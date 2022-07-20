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    台南+1979 全市人口16％確診

    台南市COVID-19疫苗接種情形。（台南市政府提供）

    台南市COVID-19疫苗接種情形。（台南市政府提供）

    2022/07/20 16:36

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今（20）日新增1979例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土個案，累計今年全市確診人口16％。疫情趨緩，市府配合中央適度放寬戴口罩等防疫措施。

    台南市衛生局說，統計到7月19日，台南市累計確診個案共29萬6402例，全年齡累計確診百分比為16％；已解除隔離28萬4135名、尚在隔離中1萬2267名。

    衛生局指出，中央流行疫情指揮中心昨（19）日宣布，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險， 適度放寬戴口罩等防疫措施，其中放寬「騎機車/腳踏車」及戶外從事工作者於空曠處工作免戴口罩，但外出時、唱歌時仍應全程佩戴口罩。

    衛生局也提醒，於溫（冷）泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕場合，仍應隨身攜帶或準備口罩；若本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

    統計到7月19日，南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.9％、84.4％、1.3％、69.3％及4.0％，總接種劑次463萬6485。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.70％、第2劑33.47％；12到17歲青少年第1劑涵蓋率94.98％、第2劑83.51％、追加劑59.59％。

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    台南市今天COVID-19本土病例佔各年齡層百分比。（台南市政府提供）

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    台南市COVID-19疫情趨勢在六都中最低。（台南市政府提供）

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    台南市新增1979例本土確診。（台南市政府提供）

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