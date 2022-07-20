萬安45號演習南部7/27響起 國防部發送「空中威脅」簡訊預警

萬安演習南部地區27日響警報，國防部將發送「空中威脅」簡訊預警。（圖由高市警局提供）

2022/07/20 15:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕111年萬安45號演習南部地區，包括高雄市、台南市及屏東縣，將於111年7月27日（星期三）下午1時30分至2時實施，長達30分鐘的警報發放、人車疏散及交通管制，國防部將於演習當日下午1時30分，利用「空中威脅告警系統」發送演習手機簡訊至演習區域內行動電話，提醒國人演習相關事項，並於下午2時發送演習結束訊息。

高雄市警察局提醒萬安演習當天，將會發放緊急警報音符為1長音，2短音，長音15秒，短音各5秒，各音節之間均間隔5秒，連續3次，共計115秒；下午2時解除警報為1長音90秒；演習警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防人員指揮，進行防空疏散避難。

民眾聽到演習警報時，需確實進入防空避難處所，演習地區內各公、民營工廠、公司及居家者則應緊閉門窗及實施燈火管制。高鐵、台鐵及捷運（含輕軌）各班次列車正常行駛，高雄機場、高雄港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛，下車（機、船）旅客應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

另外，演習地區內高速公路（快速道路）於各交流道實施管制，行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難；同時，高雄市政府警察局規劃於當（27）日在經濟部加工出口區楠梓科技產業園區實施民眾緊急避難、災害搶救及戰災醫療救護等演練，該局宣導請民眾勿好奇圍觀，也請配合疏散避難。

另民眾可透過「警政服務APP-防空疏散避難專區」、「高雄市政府警察局全球資訊網-防空疏散避難專區」及「高市警LINE官方帳號」，查詢所在地的防空避難處所以了解自身周邊防空避難位置。

高雄市政府警察局再次重申，萬安演習期間人、車不依規定疏散避難或不接受員警、民防人員指揮管制者，依民防法第25條第2項之規定，最重可處新臺幣15萬元罰鍰，請市民朋友提醒周邊親友，聽到演習警報音響起，請立即配合管制，讓演習順利完成。

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