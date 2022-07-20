反北外環南移自救會抗議「去直取彎」 南市府：可改善交通路網

反北外環南移自救會今日到永華市政中心抗議北外環道「去直取彎」，影響中華路兩側住戶權益。（記者洪瑞琴攝）

2022/07/20 14:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南都會北外環道第4期工程正進行細部設計，但是永康、北區中華北路沿線居民擔心路線變更，「高架道路就逼近家門口」且影響當地交通，今（20）反南移自救會至市府永華市政中心抗議，南市工務局則回應表示，規劃案於2017年即核定實施，並非是臨時變更改換路線，未來將可改善大台南交通路網。

台南市政府向營建署爭取「台南都會區北外環快速道路工程」，分4期工程，全線預計於2027年底完工通車，屆時從南科至安平的行車時間將從40分鐘縮減為15分鐘，快速便捷。其中，第4期工程西起台17線大港觀海橋，東至台19線溪頂寮大橋，目前正進行細部設計。

南市工務局表示，北外環道若採北側路線將有大量住宅房屋面臨拆遷，為降低對居民住屋影響，以及提升市中心的鏈結性效益，因此規劃於溪頂寮大橋東側由鹽水溪北岸路線規劃轉至南岸，完全不影響交通，相關都市計畫變更程序與規劃案於2017年經內政部核定並發布實施，並非臨時變更改換路線。

工務局強調，透過北外環高架道路第4期、第2期工程興建，可有效解決現有中華路地方性車流與通過性車流混合造成的壅塞問題，未來中華路高架橋下平面道路仍會維持雙向各2快車道、各1機車道設計，達到速率提高、容量增加效益。

中華路沿線住戶約百人，今日由前市議員吳清遊等人帶領，抗議市府將北外環道第二、四期「去直取彎」，從鹽水溪北岸取彎至南岸並進入永康六甲頂內，再從六甲頂進入永康中華路，然後到北區中華北路轉入鹽水溪內再往西走，捨棄原案沿鹽水溪寬闊北堤岸可供落墩基地不用，不僅浪費公帑，也無助解決六甲頂交通壅塞問題。

反北外環南移自救會提案人蔡善甄指出，市府將北外環道第2、4期工程從原本直行的高架道路，變更成「去直取彎」，高架道路逼近兩側商店住戶家門口，不僅形成強烈壓迫感，也影響房價下跌及店家做生意，損及3、40位地主、上百位住戶權益。

南市工務局副局長陳世仁代表接受陳情書後，承諾會轉交陳情書給市長，一群人才結束抗爭。

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