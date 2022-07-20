台南400年 紀念活動主視覺、主題曲搶先曝光

「台南400年」紀念活動暖身起跑，荷蘭駐台代表譚敬南（右）回贈荷蘭傳統高梁酒給台南市長黃偉哲（左）互表友誼。（記者洪瑞琴攝）

2022/07/20 12:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024年將是「台南400年」，台南市長黃偉哲與荷蘭辦事處代表譚敬南等人，今（20）日在歷史起點安平古堡公布主視覺暨主題音樂，展現融合與榮光城市風貌的紀念系列活動，暖身開跑。

現場邀請金曲獎台語歌王「小黑」謝銘祐，以及饒舌教主「大支」兩位出身台南的重量級音樂人同台尬歌，他們合作譜寫台南400主題曲〈慢慢變台南〉，將台南牛肉湯、虱目魚粥、碗粿、百年青草茶等在地美食，以及市井小民生活街景寫入歌詞，搭上懷舊風味十足的編曲和輕快的饒舌風，以音樂呈現出道地台南風味與豐厚人情味。

黃偉哲表示，上一個400年，台南參與見證了台灣的崛起，下一個400年，台南將帶領台灣自信前行邁向國際，也期盼如400年紀念活動標語「一起台南・世界交陪」，歡迎世界一起感受台南的創新、美感與魅力，讓台南與世界交陪（Kau-puê），與大家共築深厚友誼。

譚敬南表示，在安平古堡前讓他有深刻感受，荷蘭在台留下許多歷史足跡，現在台南市總圖書館永康新總館等建築也是出自荷蘭設計師，期待台南與荷蘭文化交流更緊密。

「台南400年」主視覺系統，邀請台南出身的設計大師李明道Akibo操刀設計，元素取材西拉雅族十字繡、熱蘭遮城等歷史脈絡，推出雙Logo版本，包括轉化西拉雅族十字繡特色的「融合版」及展望城市未來與自信的「榮光版」，強調族群融合與自由希望。

主視覺發表包含標誌、圖樣、標準字、標準色彩及應用製作等，台南4家歷史悠久的餅舖舊來發、萬川號、寶來香、甘本堂，以及多位台南設計師也響應搶先運用，發表帽子、鞋子、圍裙、口罩等系列商品，創造出溫暖典雅的新台南美學，展現台南4百年的人文風景。

金曲獎台語歌王謝銘祐（左）與饒舌教主「大支」（右）同台尬歌發表「台南400」主題曲〈慢慢變台南〉，十分動聽。（記者洪瑞琴攝）

2024年將是「台南400年」，台南市府今日結合台南老店與設計師在安平古堡發表紀念活動主視覺暨主題音樂，天氣晴朗，榮光耀古城。（記者洪瑞琴攝）

台南市府今日發表「台南400年」紀念活動主視覺。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法