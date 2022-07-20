台南400年 紀念活動主視覺、主題曲搶先曝光
〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024年將是「台南400年」，台南市長黃偉哲與荷蘭辦事處代表譚敬南等人，今（20）日在歷史起點安平古堡公布主視覺暨主題音樂，展現融合與榮光城市風貌的紀念系列活動，暖身開跑。
現場邀請金曲獎台語歌王「小黑」謝銘祐，以及饒舌教主「大支」兩位出身台南的重量級音樂人同台尬歌，他們合作譜寫台南400主題曲〈慢慢變台南〉，將台南牛肉湯、虱目魚粥、碗粿、百年青草茶等在地美食，以及市井小民生活街景寫入歌詞，搭上懷舊風味十足的編曲和輕快的饒舌風，以音樂呈現出道地台南風味與豐厚人情味。
黃偉哲表示，上一個400年，台南參與見證了台灣的崛起，下一個400年，台南將帶領台灣自信前行邁向國際，也期盼如400年紀念活動標語「一起台南・世界交陪」，歡迎世界一起感受台南的創新、美感與魅力，讓台南與世界交陪（Kau-puê），與大家共築深厚友誼。
譚敬南表示，在安平古堡前讓他有深刻感受，荷蘭在台留下許多歷史足跡，現在台南市總圖書館永康新總館等建築也是出自荷蘭設計師，期待台南與荷蘭文化交流更緊密。
「台南400年」主視覺系統，邀請台南出身的設計大師李明道Akibo操刀設計，元素取材西拉雅族十字繡、熱蘭遮城等歷史脈絡，推出雙Logo版本，包括轉化西拉雅族十字繡特色的「融合版」及展望城市未來與自信的「榮光版」，強調族群融合與自由希望。
主視覺發表包含標誌、圖樣、標準字、標準色彩及應用製作等，台南4家歷史悠久的餅舖舊來發、萬川號、寶來香、甘本堂，以及多位台南設計師也響應搶先運用，發表帽子、鞋子、圍裙、口罩等系列商品，創造出溫暖典雅的新台南美學，展現台南4百年的人文風景。