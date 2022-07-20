幼教女師拚出全國績優民政人員 李玟慧講當初：因為吃飯速度慢…

從幼教師轉公職，一樣認真、盡責，李玟慧獲選全國績優民政人員。（記者吳俊鋒攝）

2022/07/20 10:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市仁德區公所的里幹事李玟慧，因表現傑出，獲選今年度的全國績優民政人員，其實她之前是幼兒園老師，但吃飯速度較慢，為了專心照顧托育的孩童，常會錯過用餐時間，逐漸變得消瘦、憔悴，考量健康因素，只好放棄自己喜愛的工作，後來轉換跑道，仍憑藉著努力，贏得肯定，即使在不同領域，一樣能滿懷服務熱忱。

現年36歲的李玟慧，嘉義大學幼兒教育系畢業，很有責任感的她，原本就是「羽量級」身材，擔任老師期間，只要在校園，都會「瞻前顧後」地護著小朋友，導致無法專心吃飯。

李玟慧當時一度瘦到只剩38公斤，為了健康，只好轉職，6年前順利通過普考，成為公務員，在工作上，時間較能自己掌握，用餐趨於正常，體重逐漸恢復。

李玟慧被分發到仁德區公所擔任里幹事，從最基層做起，雖然首度接觸行政工作，她一樣秉持著當老師認真負責的初衷，全力以赴， 相關事務逐漸上手，表現優異，敬業的態度更令上級單位讚賞。

仁德區長黃素美指出，市政府重視地方宮廟優質化的工作，李玟慧到任後，努力協助輔導，轄內連年都有宗教團體接受表揚，她做到了以往公所人員不易達成的任務，顯見其用心。

對於獲選全國績優的殊榮，李玟慧謙稱自己很幸運，遇到貴人，有好的主管，

尤其區長更是知人善任，目標、方向明確，且有擔當，讓下屬可以依法行政，努力向前衝。

李玟慧認為每在執行困難業務時，區長總能體恤下屬，並建立夥伴關係，親和又不失威嚴的領導風格，甚至以身作則，讓她能夠「做中學」，進步得更快。

李玟慧也感謝資深同事李宜芬、顏鈴恩等人，在初來乍到、有些茫然之際，適時扶持，讓自己很快適應工作環境，她將榮譽歸於大家，也強調會再繼續努力。

從幼教師轉公職，一樣認真、盡責，李玟慧獲選全國績優民政人員。（記者吳俊鋒攝）

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