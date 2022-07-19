台南國際芒果節壓軸活動 週六「故鄉」玉井登場

台南國際芒果節壓軸的玉井產地活動本週六登場，主打消暑的芒果冰。（記者吳俊鋒攝）

2022/07/19 21:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年的台南國際芒果節產地系列活動，巡迴官田、楠西、左鎮、南化、大內等區之後，本週六進入壓軸，移回有「芒果故鄉」之稱的玉井舉辦，主打芒果冰、芒果甜品，市政府還推出500份的促銷折價券，結合老街商圈及其附近的18間知名店家，讓遊客踩點、消費，發揮觀光的經濟效益。

玉井區長陳新澈說，這18處業者多集中在中正路商圈，包含了區農會熱情小子芒果冰館、有間冰舖、老街冰舖、玉天冰舖、 阿月芒果冰、玉梅芒果冰、青青芒果冰、喜多水果冰、讚冰店專賣，以及連環泡、光芒果子、盛發食品行、家婿烘焙工房。

另外，還有憲政街的遇見果香，以及富強街的佳鑫果舖、昕芒伴手禮與山裡來的果乾，加上中正路的統一超商玉井門市等。

本月23日登場的芒果節產業文化活動在玉井圓環舉行，市政府與區公所聯手行銷，除了展售市集之外，也安排才藝表演，炒熱氣氛。

現場還規劃了闖關集章，通過者可獲得促銷折價券，或者兌換限量的芒果冰沙、芒果霜淇淋，美味行銷地方特產。

陳新澈表示，今年主打當地知名的芒果冰、芒果甜品，邀請了轄內知名18家業者共襄盛舉，提供民眾踩點參考，透過促銷折價券的刺激消費，全力拉抬買氣，讓人潮帶來錢潮。

舞台表演、農特產展售之外，也規劃了玉井情懷甜點小旅行，比起其他5處產地，增加1個遊程，分別是愛文山、天埔社區等，報名時就已秒殺，迴響熱烈。

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