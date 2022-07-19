窺夫手機對話控女幼師搶老公 法官反指元配違法蒐證

許姓女幼教師指陳姓女子暗中偷拍丈夫與其手機的對話內容，是違法蒐證，不能當作證據。示意圖，非本案當事人手機。（記者王俊忠攝）

2022/07/19 20:03

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓女子於2015年與葉姓男子結婚後育有孩子，但在2021年9月到11月間發現丈夫與1名女幼教師在手機通訊有傾訴愛意的親暱對話與劈腿性愛，控告幼教師侵害配偶權。幼教師稱與葉男只是親密些的網友、談論都是玩笑話，易讓人誤會，陳女違法窺視丈夫手機聊天內容，不能當作證據。法官採信幼教師說法。

陳女主張，她婚後認真經營婚姻、盡心付出，肩負家計與照顧子女，從事幼教工作的許姓女子明知葉男是她丈夫，竟然從2021年9月到11月間以通訊軟體與其丈夫有傾訴愛意的親暱對話、還發生性行為；許女甚至煽動葉男跟她離婚，以言語中傷、醜化她，讓她身心受創、到精神科就醫，後來於2021年11月上旬與丈夫協議離婚，要向許女求償100萬元慰撫金。

許女則說，她在陳女與葉男離婚之前，僅與葉男認識兩個月，按理說如夫妻兩人婚姻美滿，不該在如此短的時間內因外人緣故，就協議離婚，陳女是要把婚姻失敗歸咎於她。據她了解，陳女多次利用深夜葉男熟睡時、未經丈夫同意，窺看丈夫手機內聊天內容，還翻拍聊天紀錄作為證據，手段已明顯違法，且這些聊天紀錄有斷章取義問題，應不具有證據能力。

許女強調，其與葉男的關係像是比較親密友好的網友，談論都是玩笑話，用字遣詞容易讓人誤會，陳女的指控是主觀臆測及斷章取義，她沒有侵害元配的配偶權。

台南地院民事庭調查指陳女窺視、偷翻拍丈夫手機與他人的對話內容，已被一審刑事庭依妨害秘密罪判拘役30日，得易科罰金。認定陳女提出的通訊軟體截圖不能作為證據，又無其他證據證明幼教師侵害陳女配偶權的情事，判陳女敗訴、不得向幼教師求償，此案還可上訴。

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