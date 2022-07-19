台南+1882 全市確診人口將近16％

南市武漢肺炎本土病例今日新增1882名。（台南市府提供）

2022/07/19 17:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，今（19）日新增1882名本土個案，累計全市確診人口近16％，但由於疫情趨緩，打第1劑兒童疫苗者只約4成已打第2劑，市府將於7月23、24日開設19個接種站提供輝瑞兒童疫苗施打，鼓勵家長帶小朋友來接種。

南市衛生局表示，今日新增1882名COVID-19本土個案，今年統計至7月18日，累計確診個案人數29萬4358名，全年齡累計確診百分比為15.89％；其中已解除隔離28萬1849名、尚在隔離中1萬2509名。

衛生局表示，7月23、24日（本週六、日）開設輝瑞兒童疫苗接種站的地點增加到19處，鼓勵家長協助家中5到11歲的兒童透過「台南打疫苗」系統預約，接種當日攜帶兒童的健保卡、黃卡陪同前往。

7月23日接種站地點，包含白河、大內、西港、仁德、歸仁、永康、東區、南區、山上、南化、東山、左鎮區衛生所、安定區圖書館、玉井青果市場停車場、鹽水區武廟宴會廳接種站；7月24日接種站地點為後壁、北門、龍崎、六甲區衛生所。

目前南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.9％、84.4％、1.3％、69.2％及3.9％，總接種劑次463萬2950。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.68％、第2劑33.03％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率94.99％、第2劑83.52％、追加劑59.48％。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

台南市7月23日輝瑞兒童疫苗接種站地點。（台南市府提供）

台南市7月24日輝瑞兒童疫苗接種站地點。（台南市府提供）

南市武漢肺炎疫情接種情形。（台南市府提供）

南市武漢肺炎本土病例疫情趨勢，在六都中最低。（台南市府提供）

台南武漢肺炎本土病例各年齡層百分比。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法